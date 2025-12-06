호텔업계, 크리스마스 앞두고 '시즌 한정' 굿즈 선보여

호텔업계가 크리스마스를 앞두고 시즌 한정 굿즈를 선보이고 있다.

이랜드 제공

6일 업계에 따르면 이랜드파크가 운영하는 켄싱턴호텔앤리조트는 연말을 앞두고 '켄싱턴 베어'의 시즌 한정판 '메리베어' 열쇠고리를 출시했다.

1000개 한정으로 제작된 열쇠고리에 크리스마스 분위기를 담아냈다.

빨간 망토를 두르고 켄싱턴을 찾아온 '작은 겨울 요정' 콘셉트다.

호텔에서 근무하는 호텔종사자(도어맨, 셰프, 총지배인, 룸메이트 등)를 모델로 해 다양한 유니폼을 입은 곰 인형과 열쇠고리로 제작됐다.

전국 켄싱턴호텔앤리조트의 케니몰·케니샵에서 살 수 있다.

서울 용산구에 있는 그랜드 하얏트 서울이 시즌 한정 상품 '스케이팅 왈츠 스노우볼'을 판매한다.

눈 내리는 남산 자락에서 마스코트 하이(HY)가 스케이트를 타며 춤추는 모습이다.

매년 남산을 배경으로 개장되는 그랜드 하얏트 서울 아이스링크를 떠올리게 한다.

스노우볼에서는 노래 'Someday My Prince Will Come'이 흘러나온다.

언젠가 찾아올 반짝이는 순간과 기다림 끝에 마주하는 기쁨을 상징한다는 설명이다.

투명한 돔 속에는 눈송이가 흩날리고, 고풍스러운 선율과 마스코트 하이의 익살스러운 표정이 어우러진다.

연말 시즌 한정 오브제로 호텔 베이커리 '더 델리'에서 8만8000원에 구매할 수 있다.

서울 종로구에 있는 목시서울인사동 메리어트 호텔은 2000년대(Y2K) 감성을 현대적으로 재해석한 '플로피디스크 패브릭 포스터'를 한정 상품으로 선보인다고 밝혔다.

당시 디지털 아이콘인 플로피디스크를 모티프로 해 순간의 감정과 추억을 저장한다는 의미를 담았다고 한다.

직물 소재로 제작된 포스터는 보관과 유지가 쉽다.

분홍색과 검은색이 어우러진 Y2K 네온톤 그래픽이 특징이다.

포스터 위에 직접 글씨를 써서 원하는 메시지를 남길 수 있다.

투숙객 각자 자신의 크리스마스를 기록하고 완성하는 '개인화된 크리스마스 오브제가 될 것'이라는 설명이다.

서울 강남구에 있는 안다즈 서울 강남은 '아트풀 홀리데이 with 니도이'를 준비했다.

직물을 기반으로 한 상품은 국내 아티스트 듀오 '니도이'와 협업했다.

안다즈 브랜드 철학인 "현지를 진정으로 느끼는 유일한 방법은 모든 감각을 통해 지역을 경험하는 것"에 걸맞게 로컬 아티스트와 손을 잡은 셈이다.

한정판으로 출시되는 상품은 각기 다른 디자인으로 제작됐다.

패키지에 △조각보 조식 뷔페 △안다즈 서울 강남 X 니도이 한정판 장식품 세트(2종 무작위 제공) △무료 미니바(간식, 무알코올 음료, 맥주 포함) △더 서머 하우스 실내 수영장 및 피트니스센터 무료 이용 등이 포함된다.

부드럽고 폭신한 촉감으로 크리스마스 인테리어 소품이나 백꾸(가방 꾸미기)에 걸맞다는 설명이다.

선착순 한정 수량으로 오는 31일까지 패키지 예약 및 투숙이 가능하다.

가격은 46만원이고 투숙일 기준 7일 전까지 예약하면 15% 할인된다.

서울 여의도에 위치한 페어몬트 앰배서더 서울 호텔의 더 아트리움 라운지가 연말 시즌을 맞아 겨울의 감성을 담은 두 가지 특별한 프로모션인 ‘페스티브 케이크’와 ‘윈터 글로우’를 선보인다.

페스티브 케이크는 연말의 축제 분위기를 담아 소중한 사람과 특별한 시간을 나누고자 하는 고객을 위해 마련됐다. 페어몬트 파티시에팀이 정성스럽게 완성한 케이크 컬렉션으로, 자체 생산한 페어몬트 초콜릿을 사용해 깊고 진한 풍미를 자랑하며, 셰프들의 섬세한 기술로 시각적 아름다움과 미식의 즐거움을 동시에 제공한다.

홀 케이크는 부드러운 화이트 초콜릿 무스와 라즈베리, 라임 몽떼가 어우러진 ‘홀리데이 앙주 블랑(12만8000원)’과 진한 다크 초콜릿 브라우니에 헤이즐넛 프랄리네 무스를 더한 ‘페어몬트 초코 케이크(9만8000원)’ 2종으로 구성된다. 미니 케이크 3종도 함께 선보인다. 크리스마스 오너먼트를 모티프로 한 ‘오너먼트 케이크(1만9000원)’, 브라우니와 다크 초콜릿 무스가 조화를 이루는 ‘페어몬트 콘(1만9000원)’, 피스타치오 케이크와 체리 콤포트가 어우러진 ‘트리 케이크(2만2000원)’ 등 취향에 맞춰 즐길 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지