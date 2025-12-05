해리포터·왕좌의 게임도 넷플릭스에서 볼 수 있다?

할리우드 콘텐츠의 대표주자로 불리는 워너브러더스가 세계 최대 스트리밍 플랫폼 넷플릭스에 인수된다.

월스트리트저널(WSJ) 등 현지 언론에 따르면 넷플릭스는 720억 달러(약 106조원)에 워너브러더스 디스커버리(이하 워너브러더스)의 TV·영화 스튜디오와 스트리밍 부문 인수에 5일(현지시간) 합의했다.

사진=로이터연합

워너브러더스는 2022년 워너미디어와 디스커버리의 합병으로 탄생해 영화·TV 스튜디오와 스트리밍서비스 CNN, ‘HBO 맥스’ 등 케이블 채널을 보유하고 있다. 이외에도 ‘해리포터’, ‘왕좌의 게임’ 등 할리우드 대표 콘텐츠도 보유하고 있다.

워너브러더스는 내년까지 스트리밍·스튜디오 사업 부문과 케이블 방송 부문을 개별 기업으로 분할하는 계획을 지난 6월 발표했다. 블룸버그에 따르면 워너브러더스의 기업 가치는 총 600억달러(약 88조2000억원) 이상으로 평가된다.

워너브러더스 인수전에는 넷플릭스를 비롯해 파라마운트 스카이댄스, 컴캐스트가 참여했다.

