“도둑은 도둑인데”…주류매장 침입해서 만취해 뻗은 라쿤

미국 버지니아주의 한 주류 판매점에 야생 라쿤이 천장을 뚫고 침입, 매장에 있는 술을 마시고 만취한 채 발견되는 사건이 벌어졌다.

AP통신 등 외신에 따르면 지난달 29일(현지시간) 새벽 버지니아주 애슈랜드의 한 주류 판매점 직원은 출근 직후 매장을 보고 절도 사건을 의심했다. 선반 위 위스키병 여러 개가 바닥에 떨어져 깨지고 바닥에는 술이 흥건하게 쏟아져 있는 등 매장 안은 난장판이었다.

그러나 매장을 수색하던 직원은 화장실에서 변기 옆 바닥에 엎드린 채 잠들어 있는 라쿤 한 마리를 발견했다. 라쿤은 제임슨 등 매장에 진열된 위스키를 마신 것으로 추정되며, 당시 만취한 상태였던 것으로 알려졌다.

연합뉴스

신고를 받고 출동한 동물관리국의 사만다 마틴 담당관은 “라쿤은 정말 재미있는 생명체”라며 “천장 타일을 뚫고 떨어진 뒤 매장 안에서 작은 파티를 벌인 듯하다”고 말했다. 그는 “라쿤을 구조해 보호소로 옮기는 내내 웃음을 참기 어려웠다”며 “동물관리국 직원으로서 잊지 못할 하루였다”고 전했다.

해노버 카운티 동물보호소는 라쿤이 별다른 부상을 입지 않았으며, 몇 시간이 지나 술이 깨자 건강 상태는 정상으로 돌아왔다고 밝혔다. 보호소 측은 라쿤을 야생으로 돌려보내며 “침입이 해결책이 아니라는 걸 배웠으면 좋겠다”고 유머 섞인 입장을 내놨다.

한편 전문가들은 이번 사건을 단순한 해프닝을 넘어 도시화에 적응하는 야생동물의 변화로 해석하기도 한다. 최근 도시 지역에 사는 라쿤이 야생 개체보다 주둥이가 짧고 치아가 작아지는 등 신체 변화가 나타난다는 연구 결과가 나온 바 있다.

