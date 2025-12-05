손정의 만난 李대통령, 협력 논의하고 ‘AI 기본사회’ 의견 교류

이재명 대통령이 5일 일본 소프트뱅크그룹 손정의 회장과 만나 인공지능(AI) 협력 강화 방안에 대해 논의하고 이 대통령이 정책 목표로 제시한 ‘AI 기본사회’에 대한 의견을 교류했다. 이 대통령은 “AI 기본사회라는 개념으로 대한민국 내에서 모든 국민·기업·집단이 AI를 최소한 기본적으로는 활용하는 사회를 만들고자 한다”며 “AI 역량을 상·하수도나 도로처럼 모든 국민이 누리는 초보적 인프라로 활용할 수 있을 것”이라고 말했다.

이재명 대통령이 5일 용산 대통령실에서 손정의 소프트뱅크그룹 회장과 면담하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 손 회장을 접견하고 “우리 대한민국 정부는 인공지능이 가지는 유용함과 위험성을 동시에 인지하고 있어서 위험성은 최소화하고 유용성 측면에서 많은 투자와 기대를 하고 있다”며 “한·일 간의 AI 분야에 관한 협력이 매우 중요하다고 생각하고 거기서 손 회장이 일종의 가교 역할을 해줬으면 하는 바람을 갖고 있다”고 말했다. 이 대통령은 손 회장에게 “이전에도 김대중 전 대통령과 문재인 전 대통령께 정말 좋은 제안을 해주셔서 대한민국 경제 발전이나 국가 발전에 정말 크게 도움이 됐다”면서 “AI 관련해서 대한민국이 세계 3대 강국을 지향하며 많은 노력을 기울이고 있는데 좋은 제안과 조언을 부탁한다”고 당부하기도 했다.

이 대통령은 한·미 관세협상 과정에서 손 회장이 조언과 도움을 준 것을 언급하며 “아마 우리 국민들께서는 손 회장이 한·미 통상협상 과정에서 상당한 도움과 조언을 주셨다는 것을 잘 모르고 계실 텐데, 이 자리를 빌려 다시 한 번 감사드린다”고 사의를 표하기도 했다.

손 회장은 초인공지능을 뜻하는 ASI를 다음 세대의 가장 중요한 기술로 꼽으며 ASI에 집중하라는 조언을 내놨다. 손 회장은 “제가 두 번 정도 대한민국 전 대통령들과 만남을 가졌다. 김대중 전 대통령과 만났을 때는 제가 브로드밴드를 강조드렸고 문재인 전 대통령과 만났을 때는 AI를 강조드렸다”라면서 “이번에 제가 드리고 싶은 말씀은 ‘ASI’”라고 말했다.

손 회장은 “사람들 사이에서는 여전히 AGI, 즉 범용인공지능이 실현될 것인지에 대한 논란이 있다. 많은 사람들 사이에서 여전히 인간의 두뇌가 더 뛰어난지, AI의 지능이 더 뛰어난지에 대한 논란이 있는 것 같다”며 “하지만 이건 질문을 할 여지가 없는 문제다. AGI는 등장하게 될 것이고 인간의 두뇌보다 더 똑똑해질 것이란 점은 확실하다”고 말했다. 이어 “우리가 던져야 하는 질문은 AGI가 아니라 ASI가 언제 등장할 것인가 하는 질문이고, ASI라는 것이 인간의 두뇌보다 얼마나 더 뛰어날 것인지 하는 질문”이라면서 “이제는 인류가 금붕어가 되고 AI가 인간이 되는 모습이 펼쳐지고 인공지능이 인간보다 1만배 더 똑똑하게 될 것이다. 그렇기 때문에 이제는 우리가 AI를 통제하고 가르치고 관리하려는 생각에서 벗어나 새로운 사고방식을 통해 AI와 조화롭게 함께 살아가고 어떻게 하면 동기화할 수 있을지를 고민해야 할 때”라고 조언했다.

이재명 대통령이 5일 용산 대통령실에서 손정의 소프트뱅크그룹 회장과 면담에 앞서 악수하고 있다. 연합뉴스

손 회장은 ASI 구현을 위해 필요한 4가지 자원으로 에너지, 반도체, 데이터, 교육을 꼽으며 한국의 상황을 고려할 때 ASI 구축을 위해 데이터센터 증설이 필요하고 이를 뒷받침할 에너지 확보에 보다 힘을 써야 한다고도 조언했다. 특히 한국이 강점을 지닌 반도체의 경우 ASI 구현이 진행될수록 그 중요성과 수요가 급격히 증가할 것이라고 평가했다.

이날 접견에는 소프트뱅크의 자회사인 칩리스 반도체 기업 ARM의 르네 하스 대표도 동석했다. 산업통상자원부와 ARM은 이날 ‘한국의 반도체·AI 산업 강화를 위한 양해각서(MOU)’도 체결했다. 이를 기반으로 양측은 반도체 설계에 특화된 교육기관인 ‘ARM 스쿨(가칭)’ 설립을 협의해나가기로 했다. ARM 스쿨을 설립해 세계 최고 수준의 반도체 설계 인력을 약 1400명 양성하겠다는 목표도 세웠다.

김용범 정책실장은 이날 접견의 의미에 대해 “이 대통령은 그간 ‘AI 3강’ 도약을 위한 글로벌 행보를 이어왔고 블랙록·오픈AI·엔비디아에 이르는 협력을 통해 AI 생태계 전반의 역량을 강화해왔다”며 “스타게이트, 비전펀드 등 세계적인 투자자이면서 전략가인 손 회장과의 면담은 대통령의 글로벌 행보의 연속선상에 있다”고 설명했다. 이어 “손 회장의 소프트뱅크와 ARM은 반도체에서 대규모 인프라까지 글로벌 AI 산업 생태계에서 상당한 영향력을 가지고 있다”면서 “이번 면담을 계기로 AI·반도체 분야에서 국내 스타트업 등 기업들과 우리 젊은 인재들이 두 기업과 한 단계 더 높은 수준의 협력이 이뤄질 수 있도록 정부도 적극 뒷받침하겠다”고 약속했다.

