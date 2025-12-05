‘취임 6개월’ 李대통령, 12월 첫 주 지지율 62%… 역대 3위

이재명 대통령의 12월 첫째 주 지지율이 62%로 역대 대통령 중 취임 6개월 기준 지지율이 세 번째로 높은 것으로 나타났다.

한국갤럽이 지난 2∼4일 전국 만 18세 이상 1000명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 직무수행에 대해 ‘잘하고 있다’고 대답한 응답자는 62%로 이전 조사보다 2%포인트 상승한 것으로 나타났다. 반면 ‘잘못하고 있다’는 응답은 전주와 비교해 2%포인트 하락한 29%를 기록했다.

이재명 대통령. 연합뉴스

앞서 이 대통령 직무수행 지지율은 지난 2주 연속 60%를 기록한 바 있다. 이 대통령 지지율은 지난달 첫 주 63%를 기록한 후 지난달 둘째 주 59%로 하락했다. 이어 셋째 주와 넷째 주 연속 60%로 소폭 상승한 뒤 이날 62%로 다시 소폭 상승했다.

직무수행 긍정평가의 이유로는 ‘외교(32%)’가 가장 많이 꼽혔다. 이어 ‘경제·민생(14%)’, ‘전반적으로 잘한다(7%)’, ‘직무 능력·유능함(7%)’ 등이 뒤를 이었다. 부정평가의 요인으로는 ‘경제·민생(18%)’이 가장 많이 언급됐고 뒤를 이어 ‘도덕성 문제·본인 재판 회피(11%)’, ‘전반적으로 잘못한다(9%)’ 등도 꼽혔다.

지난 6월4일 취임한 이 대통령은 전날 취임 6개월을 맞이했다. 이 대통령은 취임 6개월 지지율을 기준으로 역대 대통령 중 세 번째로 높은 지지율을 기록했다. 역대 대통령의 취임 6개월 차 지지율은 김영삼 전 대통령이 84%로 가장 높았고 문재인 전 대통령이 74%로 두 번째로 높았다. 뒤를 이어 박근혜 전 대통령 59%, 김대중 전 대통령 56%, 노태우 전 대통령 53%, 노무현 전 대통령 30%, 윤석열 전 대통령 30%, 이명박 전 대통령 24% 순이다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지