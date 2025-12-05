10초도 안 돼 “정답!”…수능 만점자의 클래스 다른 수학실력 화제

광주 서석고 3학년 최장우군이 2026학년도 수능 만점을 받은 가운데, 그가 과거 거리 인터뷰 영상에서 보여준 수학 실력이 주목받고 있다.

앞서 최 군은 올해 초 교육 콘텐츠를 제작하는 유튜버 ‘미미미누’가 광주에서 진행한 길거리 수학 챌린지에 참여했다.

2026학년도 수능 만점자인 광주 서석고등학교 3학년 최장우군이 후배들로부터 축하를 받고 있다. 연합뉴스

당시 그는 “내신 1.00, 전교 1등, 제14대 광주시 고등학교 학생회의 의장, 제50대 학생회장”이라고 자신을 소개했다. 또한 가장 자신 있는 과목으로는 수학Ⅱ를 꼽았다.

이어 미분 함수 문제가 주어지자 최군은 10초도 지나지 않아 “정답”을 외치며 바로 풀이를 마쳤다. 그 다음의 다항함수 문제도 순식간에 해결해 출제자와 주변 학생들을 놀라게 했다.

최군이 지난달 진행된 수능에서 전 영역 모두 만점을 받은 사실이 알려지면서, 해당 영상은 사회관계망서비스(SNS)와 온라인 커뮤니티에서 확산하며 다시 주목받고 있다. 영상을 본 누리꾼들은 “자만하지 않고 즐기는 모습이 멋지다”, “클래스가 다르다” 등의 반응을 보이고 있다.

최군은 2026학년도 수능에서 국어(언어·매체), 수학(미적분), 사회탐구(경제·사회문화) 전 과목에서 만점을 받아 전 영역 1등급을 기록했다. 그는 “긍정적으로 응원해 준 부모님, 체계적으로 이끌어준 학교 덕분”이라며 소감을 밝혔다.

그는 현재 서울대 경제학과 진학을 목표로 하고 있으며, 이미 수시 면접을 마치고 합격자 발표를 기다리고 있다. 광주 지역에서 수능 만점자가 나온 것은 2015년 이후 10년 만이다.

