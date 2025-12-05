벤츠 한성자동차, 전국 전시장서 클리스마스 이벤트 진행

한성자동차, ‘크리스마스 드라이브 위드 한성’ 프로모션. 사진=한성자동차 제공

메르세데스-벤츠 공식 딜러 한성자동차(대표 김마르코)는 5일 연말을 맞아 오는 12월 25일까지 전국 전시장에서 고객 감사 이벤트 ‘크리스마스 드라이브 위드 한성(Christmas Drive with Han Sung)’을 진행한다고 밝혔다.

한성자동차는 한 해 동안 성원을 보내준 고객들에게 감사의 마음을 전하고자 크리스마스 시즌에 맞춘 특별 혜택을 마련했다.

12월 행사 기간 동안 전시장을 방문해 시승과 계약을 완료한 고객에게는 ‘크리스마스 드라이브 럭키드로우’ 이벤트를 통해 ▲ 메르세데스-벤츠 웰컴 골프백 세트와 ▲트롤리백 ▲패커블 보스턴백 ▲ 머그컵 세트 등으로 각기 구성된 ‘메르세데스-벤츠 홀리데이 기프트’를 제공한다.

이와 함께 ‘크리스마스 스페셜 프로모션’에서는 메르세데스-마이바흐, 메르세데스-AMG, 메르세데스-벤츠G-Class, S-Class, GLS, EQS 출고 고객에게 반얀트리 클럽 앤 스파 서울 숙박권(주중 1박)과 아이스링크 입장권 (2매)을 증정한다.

메르세데스-벤츠GLE와 GLC 출고 고객에게는 레스케이프 호텔 숙박권(주중 1박)과 티살롱 웰컴 커피 교환권(2매)을 제공한다. 크리스마스 스페셜 프로모션은12월 25일까지 계약 후 31일까지 출고를 완료한 고객에게 혜택을 부여한다.

한성자동차 김마르코 대표는 “한성자동차를 선택해 주신 고객분들에게 연말 크리스마스 시즌의 즐거움을 함께 전하고자 이번 프로모션을 마련했다”며, “앞으로도 고객의 라이프스타일에 맞춘 다양한 혜택과 경험 제공을 계속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

