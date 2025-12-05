'말해보카' 이팝소프트, ‘100만불 수출의 탑’·‘서비스탑’ 동시 수상

이팝소프트 제공

인공지능(AI) 영어 학습 애플리케이션 ‘말해보카’를 운영하는 이팝소프트가 제62회 무역의 날 기념식에서 ‘100만불 수출의 탑’과 ‘서비스탑’을 동시에 수상했다.

매년 12월5일인 무역의 날은 무역 균형 발전을 위해 제정된 법정기념일이며, 한국무역협회와 산업통상부가 매년 수출 실적 달성에 기여한 기업과 유공자를 격려하기 위해 기념식을 열고 포상을 실시한다.

이팝소프트는 자사 영어 학습 앱 ‘말해보카’의 글로벌 버전인 ‘Epop’으로 일본, 대만, 스페인어권 등 영어 교육 수요가 높은 국가들을 중심으로 성공적인 해외 진출을 이어오고 있으며, 올해 처음 ‘100만불 수출의 탑’을 수상했다.

이와 함께 부문별 실적 최상위 기업에게만 주어지는 ‘서비스탑(교육 부문)’을 함께 수상하는 성과를 이뤘다.

2019년 국내에 ‘말해보카’를 출시한 이팝소프트는 2023년 일본 시장에 ‘Epop’을 론칭하며 본격적인 글로벌 시장 진출에 나섰고, 올해 5월에는 대만과 스페인어권 진출로 글로벌 입지를 한층 강화해 올해 7월 기준 두 앱의 누적 다운로드는 800만건을 넘겼다.

김우준 이팝소프트 대표는 “글로벌 1000만 다운로드 달성을 눈앞에 둔 지금 고품질 콘텐츠 개발과 현지화 전략에 더욱 박차를 가해 글로벌 시장에서의 입지를 강화하겠다”고 말했다.

