정청래 “조희대, 대통령 면전서 뻔뻔히 사법개혁 반대”…與, 연내 사법개혁 강행 예고

더불어민주당 정청래 대표가 5일 “조희대 대법원장이 이재명 대통령 면전에서 뻔뻔하게 사법개혁 반대를 외쳤다”며 사법부를 향한 압박 수위를 끌어 올렸다. 민주당은 내란전담재판부, 법 왜곡죄, 재판소원제, 대법관 증원 등 사법개혁안에 대한 법조계와 야당 반발에도 불구하고 연내 강행 처리하겠다는 방침이다.

정 대표는 이날 국회 본청에서 열린 최고위원회의에서 “조 대법원장이 대통령 5부 요인 오찬에서 아무렇지도 않게 사법제도 개편은 신중히 이뤄져야 한다고 강조했다”며 “사법개혁 반대 시위를 한 셈”이라고 날을 세웠다.

더불어민주당 정청래 대표가 5일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정 대표는 “사법개혁에 대한 요구가 누구 때문인지 알고도 모르는 척하는 것인지 참으로 뻔뻔하다”며 “조희대 대법원장 태도는 스스로를 합리화하는 정신 승리 같은 모습”이라고 지적했다. 그러면서 “삼권분립을 짓밟은 비상계엄 때 침묵하더니 이제 와서 사법 독립을 지켜달라는 이중적 태도 역시 기가 차다”고 비판했다.

정 대표는 이어 “결국 조희대의 선택적 반발은 사법개혁에 대한 의지 없음을 보여줄 뿐 아니라, 8월15일 해방이 되고 나서 뒤늦게 8월16일 ‘대한 독립 만세’를 외치는 것과 뭐가 다른가”라며 “민주당은 무너진 사법정의를 바로 세우는 길에 단 한 걸음도 물러서지 않겠다”고 강조했다.

민주당이 사법부 개혁에 강공 드라이브를 걸고 있는 가운데 사법부는 ‘삼권분립 침해’를 우려하며 전국 법원장 및 법관 회의를 잇따라 열고 대응책을 논의하고 있다. 이뿐 아니라 법조계 전반에서도 반발이 거세다.

정청래 더불어민주당 대표가 5일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언하고 있다. 뉴스1

대한변협·여성변호사회 역대 회장들은 전날 공동 성명을 내고 “법치주의와 삼권분립 원칙을 위협하는 내란전담재판부와 법 왜곡죄 신설 시도는 위험한 발상”이라고 경고했다. 이들은 “내란전담재판부는 재판부의 구성과 재판권 행사에 있어 재판의 공정성을 훼손한다”며 “절대적 입법권력에 휘둘리고 눈치를 볼 수밖에 없다”고 지적했다. 법 왜곡죄에 대해서도 “증거해석 왜곡, 사실관계 왜곡, 법령의 잘못된 적용 등 추상적인 개념을 처벌 요건으로 삼아 판·검사의 독립적 판단을 위축시키고 고소·고발 남발과 정치적 사법 통제를 불러올 위험한 도구가 될 것”이라고 내다봤다.

민주당은 사법부와 법조계 반발에도 연내 주요 사법개혁안 처리를 예고하고 있다. 이에 맞서 국민의힘의 무제한토론(필리버스터)가 이어질 전망이다.

아울러 민주당은 ‘내란 청산’을 내세우며 2차 종합특검 추진 의지도 재확인했다. 정 대표는 이날 회의에서 “3특검 종료되는 즉시 2차 종합특검으로 내란 잔죄를 끝까지 파헤쳐 내란 티끌까지 법정에 세울 것”이라며 “끝날 때까지 끝나는 것이 아니다”라고 말했다.

