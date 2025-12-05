태안 천리포 해상 전복 어선 승선원 2명 숨진 채 발견

충남 태안 천리포 인근 해상 어선 전복 사고로 실종된 3명 가운데 2명이 5일 오전 심정지 상태로 잇따라 발견됐다.



태안해양경찰서에 따르면 이날 오전 2시 7분께 승선원 1명(50대)이 백리포 해변에서 심정지 상태(사망판정)로 발견된 데 이어 오전 8시 2분께 사고 선박 주변에서 승선원 1명(40대)이 심정지 상태(사망판정)로 발견됐다.

4일 오후 오후 6시 20분께 충남 태안 천리포 북서방 약 2.5km 해상에서 전복된 어선의 선원들이 구조를 기다리고 있다. 태안해경 제공

해경은 마지막 실종자인 선장 A(40대)씨를 찾는 데 주력하고 있다.



태안해경은 선장이 조타실에 있었다는 선원들 진술을 바탕으로 선체에 진입해 수중 수색을 하기로 했다.



태안군과 태안경찰, 태안소방, 8해안감시기동대대, 해군, 해양재난구조대 등 민·관·군은 합동으로 수색작업을 하고 있는데, 경비함정 12척과 구조대, 연안구조정 3척, 항공기 4대 등을 투입됐다.



전날 오후 6시 20분께 충남 태안해역 천리포 북서방 약 2.5㎞ 해상에서 9.99t급 어선이 전복되면서 승선원 7명이 물에 빠졌다.



이 가운데 3명은 선박 인근에서 표류하던 중 구조돼 병원으로 이송됐고, 1명은 십리포 해안가에서 심정지 상태로 발견됐다.



해경은 전복 어선 사고 경위도 조사하고 있다.

<연합>

