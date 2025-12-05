홍대 롤링홀서 펼쳐진 ‘12·3 인권콘서트’ 3일 성료

국제엠네스티 한국지부가 기획해 서울 홍대 롤링홀에서 펼쳐진 ‘12·3 인권콘서트’가 관객들의 뜨거운 호응속에 성황리에 성료됐다.

5일 롤링홀에 따르면 지난 3일 홍대 롤링홀에서 ‘12·3을 넘어, 인권으로 응답하라’라는 슬로건으로 음악을 통해 연대와 용기의 메시지를 전하는 특별한 무대로 꾸려졌다.

이번 공연에서는 밝고 경쾌한 사운드 속에 위트를 담아내는 밴드 ‘리셋터즈’의 무대를 시작으로 진심 어린 목소리로 위로를 전하는 ‘이랑’, 일상의 감정을 음악으로 기록해온 우리 시대의 감성 밴드 ‘브로콜리너마저’, 독보적인 보컬과 음악적 색깔로 자신만의 장르를 개척해 나가는 ‘안예은’ 그리고 폭발적인 가창력과 에너지로 무대를 압도하는 ‘마야’는 강렬한 무대를 펼치며 공연장을 뜨겁게 달궜다.

관객들은 공연 내내 함께 노래를 따라 부르거나 휴대폰 손전등을 밝히는 등 적극적으로 호응했다.

국제앰네스티 한국지부 관계자는 “관객과 아티스트가 함께 만든 연대의 무대는 따뜻한 호응 속에 막을 내렸다”라며 “우리 사회 곳곳에 더 많은 연대와 용기가 퍼지길 바란다”고 밝혔다.

한편 국제앰네스티 한국지부는 앞으로도 다양한 프로그램을 통해 인권의 가치를 함께 나누는 자리를 지속해 마련할 계획이다.

