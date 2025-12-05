김종국 "연애 거의 안 하고 결혼"

가수 김종국이 결혼 뒷얘기를 털어놨다.

김종국은 4일 방송된 KBS 2TV 토크 예능물 '옥탑방의 문제아들'('옥문아')에 게스트로 나온 배우 오민석이 자신의 결혼 소식에 깜짝 놀랐다고 하자 이 같이 반응했다.

4년 만에 김종국과 만난다는 "김종국 형이 결혼했다는 소식을 듣고 엄청 놀랐다"고 했다.

그는 "제가 기억하는 종국 형 모습은 퇴근 이후에도 운동을 하고 출근 전에도 운동을 했다. 시간이 나면 후배들과 축구를 하거나"라고 전했다.

이어 "그래서 종국 형 옆에 여자가 있다는 걸 상상할 수 없었다. 그런데 결혼을 했으면 분명히 연애를 했을 거 아니냐. 도대체 연애를 언제 한 건가 싶다"고 궁금해했다.

김종국은 그러자 "연애를 안 했다. 거의 안 했다"고 답했다. MC 김숙이 "결혼하고 연애하는 거냐"고 묻자 김종국은 "그렇다"고 했다.

김종국은 지난 9월 비연예인과 결혼식을 올렸다. 신부의 정체에 대해 함구해 LA 출신 사업가, 유명 영어 강사 딸 등의 추측이 쏟아진 상태다. 이에 따라 그의 결혼식에 '극비 결혼'이라는 별칭이 붙었다.

사회를 맡은 MC 유재석 등 연예인들도 극히 일부만 초대 받았다. 하객은 양 측 50명씩 약 100명으로 알려졌다.

