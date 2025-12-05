포스코퓨처엠, 美 팩토리얼과 전고체 배터리 개발 협력

포스코퓨처엠이 미국 팩토리얼사와 전고체 배터리 기술개발 협력에 적극 나선다.

포스코퓨처엠은 지난달 25일(현지시간) 독일 베를린에서 열린 ‘퓨처 배터리 포럼’에서 미국 전고체 배터리 기업 팩토리얼에너지(팩토리얼)와 전고체 배터리 기술개발 전략적 협력 업무협약을 체결했다고 4일 밝혔다.

포스코퓨처엠은 지난달 25일 독일 베를린에서 열린 '퓨처 배터리 포럼'에서 미국 전고체 배터리 기업 팩토리얼 에너지와 전고체 배터리 기술개발 MOU를 체결했다. (왼쪽부터 홍영준 포스코퓨처엠 기술연구소장, 시유 황(Siyu Huang) 팩토리얼 에너지 CEO). 포스코퓨처엠 제공

이날 MOU 체결식은 포스코퓨처엠 홍영준 기술연구소장, 팩토리얼 시유 황(Siyu Huang) 최고경영자(CEO) 등 양사 경영진이 참석한 가운데 열렸다.

팩토리얼은 미국 매사추세츠주에 본사를 둔 전고체 배터리 업계의 선두주자로, 국내에서는 충남 천안에 전고체 배터리 파일럿 공장을 운영하며 사업을 본격화하고 있다.

팩토리얼 에너지는 전통적인 리튬 이온 기술에 대한 안전하고 고성능의 대안을 제공하는 전고체 배터리 개발의 선두주자로 알려져 있다.

팩토리얼의 독자적인 FEST®(팩토리얼 전해질 시스템 기술)와 Solstice™ 플랫폼은 더 높은 에너지 밀도, 향상된 안전성, 기존 제조 시스템과의 호환성을 제공한다.

팩토리얼 에너지는 메르세데스-벤츠, 스텔란티스, 현대자동차, 기아자동차와 같은 글로벌 자동차 리더들과 파트너십 관계를 맺고 있다.

전고체 배터리는 배터리 양극과 음극 사이의 전해질을 액체 대신 고체를 사용해 기존 배터리 대비 안전성이 높고 에너지밀도와 충전 성능이 우수해 전기차, 로봇 등 차세대 모빌리티 산업의‘게임체인저’로 주목받고 있는 차세대 배터리다.

팩토리얼과 이번 MOU를 체결한 배경은, 팩토리얼이 다수 소재사로부터 전고체 배터리용 양극재 샘플을 받아 테스트를 진행한 결과 포스코퓨처엠의 소재가 타 소재사보다 품질 경쟁력(출력 특성)이 우수하다고 평가했기 때문이다.

포스코퓨처엠은 이번 협약을 통해 전고체 배터리 소재 사업에 대한 경쟁력을 더욱 강화한다는 방침이다. 포스코퓨처엠은 전고체 배터리용 양극재, 실리콘 음극재 등의 연구개발을 추진 중이다.

포스코퓨처엠 홍영준 기술연구소장은 “팩토리얼의 배터리 기술 및 글로벌 완성차사들과의 시장 구축, 포스코퓨처엠의 양·음극재 소재 경쟁력을 바탕으로 차세대 전고체 배터리 사업에서 시너지가 기대된다”고 밝혔다.

팩토리얼 시유 황 최고경영자는 “전고체 배터리가 상업생산을 위한 새로운 국면에 들어서고 있다"며 "포스코퓨처엠과의 협력은 핵심소재인 양·음극재 혁신을 가속화할 뿐만 아니라, 글로벌 공급망을 강화하고 비용 절감에도 기여할 것”이라고 말했다.

한편 포스코퓨처엠은 지속적인 연구개발을 통해 엔트리, 스탠다드, 프리미엄 전기차를 아우르는 양·음극재 제품 포트폴리오를 갖춰 고객 맞춤형 제품 공급을 준비하고 있다.

포스코홀딩스는 그룹 차원의 역량을 총결집해 미래 모빌리티 산업을 선도할 리튬메탈 음극재, 고체전해질 등의 연구개발을 지속하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지