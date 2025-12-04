與 “내란 1년 아무도 처벌 안 받아”… 野 “내란몰이 종지부” 맞불 [사법개혁 강행 논란]

내년도 예산안 처리에서 오랜만에 합의의 물꼬를 틔웠던 더불어민주당과 국민의힘이 연말 국회에서는 ‘강대강’ 대치 전선을 강하게 형성하고 있다. 내란전담재판부 설치 및 법 왜곡죄를 핵심으로 하는 형법 개정안 처리를 민주당이 몰아붙이자 국민의힘은 추경호 전 원내대표 구속영장 기각을 고리 삼아 대여 공세 수위를 끌어올리는 것으로 맞받았다.



◆“‘내란’ 1년, 아무도 처벌 안 받아”

찬바람 쌩쌩 부는 국회 풍경 법원의 국민의힘 추경호 의원에 대한 구속영장 기각을 두고 더불어민주당은 “제2의 사법 쿠데타”로 규정하며 ‘사법개혁’에 속도를 내는 반면, 국민의힘은 “내란몰이에 종지부를 찍겠다”며 반발하고 있다. 사진은 민주당이 4일 서울 여의도 국회 로텐더홀 계단에서 ‘윤석열 정치검찰의 조작기소 책임자 처벌 촉구를 위한 규탄대회’를 열고 있는 모습. 허정호 선임기자

민주당은 전날 국회 법제사법위를 통과한 내란전담재판부 설치 법안을 올해 안에 처리해야 한다는 기조를 명확히 하고 있다.



여당의 강경 기조는 관련 재판에서 사법부가 미온적인 태도를 보이고 있다는 판단에 따른 것이다. 민주당 최고위원을 지낸 전현희 의원은 4일 KBS 라디오 인터뷰에서 “내란이 발발한 지 딱 1년이 됐는데 아직까지 단 한 명도 법원의 판결을 받지 않았다”며 “내란 종식이나 청산이 늦춰지고 지연되는 것에 사법부의 미온한 태도도 한몫을 하고 있다”고 말했다. 그는 그러면서 “사법부가 스스로 자정하지 않으니 국회라도 나서서 국민의 명령에 부응하겠다는 생각으로 내란전담재판부 설치법을 통과시킨 것”이라고 설명했다. 민주당은 이외에 법원행정처 폐지 및 사법행정위 신설 등을 통해 대법원장의 사법부 영향력을 축소하는 내용의 사법개혁법안 처리도 예고한 상태다.



민주당은 이재명 대통령과 관련한 검찰 수사와 관련해서도 날을 세우고 있다. 정청래 대표는 이날 ‘윤석열 정치검찰의 조작 기소 책임자 처벌 촉구 규탄대회’에서 “(이 대통령의) 변호사비 대납이 없었다고 (수사가) 무위로 끝나자 (검찰이) 대북 송금을 들고나왔고, 검찰의 연어 술 파티 진술 조작이 있었다”며 “무도한 검찰의 조작 기소가 있었다면 당연히 헌법과 법률에 따라 그들도 처벌해야 한다. 그것이 민주주의고, 그것이 사법정의”라고 말했다. 그는 그러면서 “내란을 단죄하는 것과 마찬가지로 검찰의 조작 기소도 단죄해야 할 시점”이라면서 “조작 기소와 함께 법을 무리하게 악용해 정치적 반대편을 죽이려 했던 자들을 낱낱이 고발하고 실체를 드러내도록 끝까지 물러섬 없이 싸우겠다”고 말했다.

법원의 국민의힘 추경호 의원에 대한 구속영장 기각을 두고 더불어민주당은 “제2의 사법 쿠데타”로 규정하며 ‘사법개혁’에 속도를 내는 반면, 국민의힘은 “내란몰이에 종지부를 찍겠다”며 반발하고 있다. 사진은 4일 국민의힘 의원들이 국회 의원회관에서 ‘특별재판부 설치 및 법왜곡죄 신설의 위헌성 긴급세미나’에 참석해 기념촬영하고 있는 모습. 허정호 선임기자

◆“이재명 정권 내란몰이 종지부”



국민의힘은 ‘12·3 비상계엄’ 해제 표결 방해 의혹을 받는 추경호 의원에 대한 구속영장 기각을 계기로 대여 공세 수위를 끌어올리며 국면 전환에 나섰다. 비상계엄 1년을 앞두고 벌어진 사과 논란과 추 의원 영장 청구가 겹치며 어수선했던 기류를 추스르고, 민주당의 ‘사법개혁’ 드라이브를 저지하는 데 총력을 기울이겠다는 방침이다.



장동혁 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “대통령이 직접 나치 전범 운운하며 국민을 겁박하고 있다. 국민과 전쟁을 벌이겠다는 것”이라며 “국민과 함께 이재명 정권의 내란 몰이에 종지부를 찍겠다”고 말했다.



국민의힘은 민주당이 전날 내란전담재판부 설치와 법 왜곡죄 신설 법안 등을 법제사법위원회에서 통과시킨 것에 대해 세미나를 열고 강하게 비판했다. 국민의힘은 해당 법안이 본회의까지 통과해 공포될 경우 헌법재판소에 위헌법률심판을 청구하겠다는 계획이다.



장 대표는 세미나에서 “내란특별재판부는 사법부 독립이라는 국민이 입혀준 옷을 입고 있는 법원을 해체하고 사실상 정권의 입맛에 맞는 법관을 임명해서 이를 일상화하겠다는 선언이나 마찬가지”라고 지적했다. 그러면서 “이재명 정권에서는 이 특별재판부가 5년 내내 지속될 것이고, 결국은 대한민국 사법 체계를 무너뜨리면서 특별재판부의 일상화가 진행될 것”이라며 “이것마저 통과가 되면 대한민국의 사법 체계는 다 무너지는 것이고, 대한민국의 헌법은 그 의미를 잃어버리게 될 것”이라고 강조했다.



송언석 원내대표도 “내란특별재판부 설치는 100% 위헌이라는 게 대다수 헌법학자들의 의견인 것으로 안다”며 “민주당의 헌법 파괴 폭주를 국민의힘에서는 끝까지 맞서 싸우도록 하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지