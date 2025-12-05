소비쿠폰 40% 음식점서 사용… 3분기 민간소비 증가율 반등 [경제 레이더]

정부가 두 차례에 걸쳐 집행한 ‘민생회복 소비쿠폰’이 외식업 등 골목상권을 중심으로 쓰이면서 올해 3분기 민간소비 증가율이 반등한 것으로 나타났다.

서울 마포구 망원시장 상점에 붙은 민생회복 소비쿠폰 안내문 모습. 연합뉴스

행정안전부는 4일 정부세종청사에서 기자간담회를 열고 총 13조9000억원 규모의 민생회복 소비쿠폰 사업이 이 같은 결과를 냈다고 밝혔다. 행안부에 따르면 전 국민에게 15만∼45만원을 지급한 1차 소비쿠폰(신청기간 7월12일∼9월12일)은 5060만7067명 가운데 5007만9000명(99.0%)이 신청해 총 9조693억원이 지급됐다. 상위 10%를 제외한 국민 90%에게 10만원을 추가 지급하는 2차 소비쿠폰(9월22일∼10월31일)은 대상자 4567만명 중 4452만7000명(97.5%)이 신청해 총 4조4527억원이 지원됐다. 쿠폰 사용 기한은 30일 자정을 기해 모두 종료됐다.



지급 수단별로는 신용·체크카드를 통해 신청한 인원이 가장 많았고 지역사랑상품권, 선불카드가 뒤를 이었다. 특히 신용·체크카드로 지급된 9조668억원의 경우 99.8%(9조461원)가 결제됐다. 업종별 소비쿠폰 사용액을 살펴보면 대중음식점이 3조6319억원(40.3%)으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 마트·식료품 1조4498억(16.0%), 편의점 9744억(10.8%), 병원·약국 7952억원 (8.8%), 학원 3373억(3.7%), 의류·잡화 3294억(3.6%) 등의 순으로 집계됐다. 한순기 지방재정경제실장은 “민생회복 소비쿠폰 지급을 통해 그간 온라인에 치우쳤던 소비가 골목상권 등 오프라인으로 전환되는 효과가 나타났다”고 설명했다.



소비쿠폰이 지급된 이후 8주 이내에 90% 사용되는 등 소비진작 효과도 나타났다. 한국은행에 따르면 민간소비 증가율은 3분기에 1.3%로 올라섰다. 2022년 3분기(1.3%) 이후 최고 기록이다. 행안부는 한국조세재정연구원에 의뢰해 소득 수준별·업종별·규모별 소비창출 효과, 지역경제 활성화 효과 등 소비쿠폰의 경제적 효과에 대한 종합적 연구·분석에 착수했다.

