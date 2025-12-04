[인사] SK하이닉스 외

SK하이닉스 ◆신규 임원 선임 △강봉길 △강부석 △강상철 △강영석 △고한석 △구인재 △김병렬 △김승호 △김영승 △김태한 △김판선 △김현석 △박노혁 △박사로한 △박석상 △박준덕 △박한울 △백영환 △손경배 △손윤익 △양명훈 △윤영우 △이민영 △이주석 △이희진 △임병용 △장경철 △정성훈 △정치현 △조윤정 △지해성 △채원태 △한혜승 △함동균 △홍명일 △황무연 △황인태
SK AX ◆신규 선임 △AI 이노베이션 랩장 겸 AI서비스1본부장 조기수 △AX 오퍼링본부장 남주현 △NOVA추진본부장 백승환 △AT서비스2본부장 곽희석△엔터프라이즈 설루션2부장 정제원 △탤런트AX사업담당 권종민
SK이노베이션 ◆사장 선임 △SK에너지 사장 김종화 ◆신규 임원 선임 △SK이노베이션 DT Infra실장 강태욱 △SK이노베이션 Talent AX실장 김종하 △SK이노베이션 SHE실장 이규혁 △SK이노베이션 전력PJT추진실장 이상훈 △SK이노베이션 HR실장 지미연 △SK에너지 계기전기실장 김영수 △SK에너지 CLX문화혁신실장 이재열 △SK지오센트릭 Polymer공장장 한성진 △SK인천석유화학 O/I 혁신추진실장 이덕환 △SK인천석유화학 설비실장 이주환 △SK아이이테크놀로지 품질경영실장 임근성 △SK이노베이션 E&S O/I추진실장 김도식 △SK이노베이션 E&S 재생E사업기획실장 박영욱 △SK이노베이션 E&S PRISM Energy Int’l 법인장 우병훈 △SK온 Global Sales실장 장철영
SKC ◆투자사 대표 △SK넥실리스 대표(SKC CEO 겸임) 김종우 △앱솔릭스 대표 강지호 △SK피아이씨글로벌 대표 장지협 ◆영입 △재무부문장(CFO) 박동주
SK에코플랜트 머티리얼즈 ◆신규 임원 선임 △재무담당 신원식 △재품개발담당 반근도 △사업운영담당 현봉근
SK에코플랜트 ◆신규 임원 선임 △김상헌 △김연주 △김은경 △김정훈 △이동규 △이상협 △박영훈 △선병학 △김창기
대한항공 ◆전무 승진 △김해룡 △서호영 ◆상무 승진 △구은경 △이상훈 △박관영 △박병준 △정웅 △박철형 △김성열 △박세진 △강재영 △김일찬 △황성원 △김성진 △이건영 △김지수 △김동연 △민경모 △김창훈 △길기남
아시아나항공 ◆상무 승진 △이준한 △김병희 △정성원 △이규돈 △이승철 △김지훈
NH농협금융 <농협금융지주> ◆부사장 △임도곤 △홍순옥 <농협은행> ◆부행장 △김주식 △민병도 △박장순 △박현동 △박현주 △이상선 △이정환 △임세빈 △정동훤 △정태영 ◆본부장 △강원 이명호 △충북 이봉주 △충남 오주현 △경북 김진욱 △경남 권동현△서울 변성환 △대구 이인희 △인천 최원준 △광주 임철현 △세종 박상필 <농협생명> ◆부사장 △김민자 △박종탁 ◆부사장보 △이완진 <농협손해보험> ◆부사장 △고우일 △서현성
