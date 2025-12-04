김민종, 저예산 영화에 큰결심했다...‘노개런티 선언’(‘라스’)

배우 김민종. MBCentertainment

배우 김민종이 ‘노개런티(아무런 대가나 보수 없음)’로 영화에 출연했다고 밝혔다. 저예산으로 제작되는 영화에 대한 배려 차원이다.

지난 3일 MBC 예능 ‘라디오스타(라스)’에 김민종이 출연했다. 그는 영화 ‘피렌체’를 설명했다. 김구라 MC는 “이번 영화를 위해 큰 결심을 했어요?”라고 물었다.

김민종은 “뭐 큰 결심은 아니고요. 작품 계약을 할 때 개런티를 측정했는데 영화 규모가 크지 않으니 제 개런티도 주면 아마 영화에 도움이 될까 싶어서 ‘노개런티’를 선언했죠”라고 말했다. 감독은 감사를 표한 동시에 영화가 흥행하면 러닝 개런티(흥행보수)로 바꿔주겠다고 답했다.

영화의 손익분기점은 20만 명이며 그때부터 보수를 받을 수 있다. 김구라는 “50만부터면 보수가 괜찮냐”고 물었고, 김민종은 눈을 한번 깜빡이며 괜찮다고 답했다.

이어 김구라가 눈을 깜빡이며 말하는 거 보면 진짜 괜찮나보다고 장난하자, 그는 “라스가 (손익분기점을 넘을 수 있게) 도와주셔야 합니다”고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

영화 ‘피렌체’는 중년의 한 남자가 시간여행을 떠나 이탈리아 피렌체에서 과거의 나를 찾아가는 여정을 그렸다.

김민종은 1988년 영화 ‘아스팔트 위의 동키호테’로 데뷔한 올해 37년차 배우이다.

