부산 외국인 관광객 300만명 돌파

올 한해 부산을 찾은 외국인 관광객 수가 지난 10월 말 기준 301만9164명으로, 역대 최초로 300만명을 돌파했다. 이는 2014년 공식 집계 이후 처음으로, 전년 같은 기간 외국인 관광객 수(245만1057명) 대비 약 23% 증가한 수치다.

4일 부산시에 따르면 국가(지역)별로는 대만이 56만4496명으로 가장 많고, 이어 중국(48만3069명), 일본(43만617명), 미국(20만9468명), 필리핀(14만6051명) 순이다. 전년 동기(2024년 10월 누계)보다 8개 국가(지역)에서 20% 이상 방문객이 증가했다. 기존 주요 방문국 외에 신규 시장에서도 부산을 찾는 수요가 늘고 있는 것으로 분석된다.

부산을 찾는 외국인 관광객의 증가는 미식(美食)·크루즈 관광을 비롯해 지역의 고유한 이야기를 담은 융·복합 메가 이벤트의 성공적인 개최와 체험 중심의 체류형 관광 콘텐츠 확대 등 다방면의 관광 전략이 부산만의 정체성과 매력을 강화한 결과로 풀이된다.

시는 영화·공연·음악·미식 등 부산 전역의 문화자원을 한데 모은 ‘페스티벌 시월’을 중심으로, 도심 해상 교량 자전거 투어 축제 ‘세븐브릿지 투어’와 글로벌 음악 애호가들의 성지로 자리매김한 ‘부산국제록페스티벌’, 아시아 최대 영화축제로 30주년을 맞이한 ‘부산국제영화제’ 등 메가 이벤트가 외국인 관광객을 끌어들인 것으로 분석하고 있다.

또 부산지역 7개 해수욕장과 수영강을 활용한 사계절 해양레저관광 프로그램을 확대하고, 디지털 유목민 증가 흐름과 발맞춘 부산형 워케이션(휴가지 원격근무) 운영, 나이트 뮤직 캠크닉·나이트 마켓 등 야간관광 콘텐츠 고도화 등 부산만이 할 수 있는 체류형 관광 프로그램을 통해 매력을 어필한 것이 주효했다는 평가다.

