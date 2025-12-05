베일벗은 샤토 무통 로칠드 2023 아트 레이블…100년만 첫 포르투갈 작가 탄생 [최현태 기자의 와인홀릭]

수입사 에노테카코리아 지난해 이어 2년 연속 아트 레이블 세계 최초 공개 파트너로 선정/2023 빈티지 작품은 포르투갈 조아나 바스콘셀루스의 ‘파라이주(낙원)’/100년 아트 레이블 역사상 포르투갈 작가 첫 영예/와인 빚는 떼루아·사람 상징적으로 표현

샤토 무통 로칠드 2023 아트 레이블. 에노테카코리아 제공

살바도르 달리, 호안 미로, 마르크 샤갈, 파블로 피카소, 앤디 워홀. 이름만 들어도 가슴이 뛰는 대가들이 보틀 레이블 작업에 참여한 전 세계에서 유일한 와인이 하나있습니다. 바로 프랑스 보르도 그랑크뤼 클라세 1등급 5대 샤토중 하나인 샤토 무통 로칠드(Chateau Mouton Rothschild) 입니다. 이 와인 2023 빈티지 레이블 작품이 12월1일 한국에서 세계 최초로 전격 공개됐습니다. 포르투갈의 조아나 바스콘셀루스(Joana Vasconcelos)의 작품 ‘파라이주(Paraíso·낙원)’ 입니다. 1924년 첫 시작된 샤토 무통 로칠드의 아트 레이블 100년 역사에서 포르투갈 작가의 작품이 샤토 무통 로칠드 아트 레이블로 선정된 것은 이번이 처음입니다.

샤토 무통 로칠드 2023 아트 레이블 세계 최초 공개 행사. 에노테카코리아 제공

◆2023 아트 레이블 한국서 세계 최초 공개

샤토 무통 로칠드는 전 세계의 많은 수입·유통 파트너 중 단 4곳만 선정해 2023 빈티지 아트 레이블 세계 최초 공개행사를 12월 1일 진행했습니다. 그중 한곳이 한국의 수입사 에노테카코리아입니다. 지난해에 이어 2년 연속 새 빈티지 레이블 세계 최초 공개 파트너사로 선정되는 영예를 안았습니다. 서울 광진구 워커힐호텔 에노테카 매장의 샤토 무통 로쉴드 갤러리에서 진행된 행사에서는 2023 빈티지의 새로운 아트 레이블과 아티스트가 공개됐고, 2023 빈티지 테이스팅도 세계 최초로 진행됐습니다. 이와 함께 샤토 무통 로칠드가 제작해 에노테카코리아에 선물한 신규 아트 레이블 액자도 소개됐습니다. 샤토 무통 로칠드의 공동 소유주 중 한 명인 줄리앙 드 보마셰 드 로칠드(Julien de Beaumarchais de Rothschild)는 영상을 통해 에노테카코리아와 한국의 와인 소비자들에게 인사를 전했습니다. 에노테카코리아가 2년 연속 새 아트레이블 공개 파트너로 선정된 이유가 있습니다. 와이너리 관계자가 워커힐호텔 샤토 무통 로칠드 갤러리의 인테리어에 반했고, 이에 샤토 무통 로칠드 측이 직접 요청해 지난해부터 에노테카코리아가 새 아트 레이블 공개 파트너가 됐습니다.

샤토 무통 로칠드 2023 아트 레이블. 홈페이지

샤토 무통 로칠드 2023 레이블을 작업중인 조아나 바스콘셀루스. 인스타그램

◆작품에 와인 빚는 요소 담아

샤토 무통 로칠드는 홈페이지를 통해 2023년 아트 레이블 선정 과정을 자세하게 설명하고 있습니다. 바스콘셀루스는 원래 웅장하고 활기 넘치는 대형 설치미술로 잘 알려진 작가인데 이번에는 와인 레이블이라는 아주 작은 캔버스에서 새로운 표현을 시도했습니다. 바스콘셀루스의 작품 ‘파라이주(Paraíso·낙원)’는 포도송이를 중심에 두고, 훌륭한 와인을 만드는 데 필요한 요소인 땅, 물, 햇빛, 밤의 서늘함, 인간의 손길을 상징적인 표현으로 배치한 점이 눈길을 끕니다. 이는 각 요소가 완벽한 하나의 와인을 완성해 나가는 과정에서 서로를 보완하는 퍼즐 조각이라는 의미를 담았습니다. 아트 레이블에서 삼각형의 꼭짓점은 자연의 순환 속에 더해지는 인간의 역할을 의미합니다. 인간의 관심·보살핌과 샤토 무통 로칠드의 파라다이스 같은 테루아에서 포도나무가 번성하는 모습을 그렸습니다.

조아나 바스콘셀루스. 인스타그램

바스콘셀루스는 여러 해 동안 갈고닦은 그래픽 아트 감각을 바탕으로 밝고 생동감 넘치는 자신의 예술 세계관을 잘 드러내는 2023 빈티지 드로잉을 완성했다는 평가를 받고 있습니다. 바스콘셀루스는 “이 프로젝트에 참여했던 훌륭한 예술가들과 함께할 수 있어 정말 영광”이라며 “레이블의 영감은 포도와 포도나무, 그리고 샤토 무통 로칠드의 떼루아가 지닌 자연적 요소에서 나왔다”며 “파라이주는 완벽함과 럭셔리, 그리고 자연과 인간의 조화라는 개념에서 시작된 작품”이라고 설명합니다.

바스콘셀루스가 2023 아트 레이블 작가로 선정된 것은 줄리앙이 오래전부터 그녀의 작품을 높이 평가했기 때문입니다. 그는 2012년 베르사유 궁전에서 열린 바스콘셀루스의 대규모 전시에 깊은 인상을 받았고, 최근에는 마드리드 리리아 궁전에서 고전 작품과 현대 작품을 독창적으로 연결하는 전시를 보고 감탄했다고 전해집니다.

조아나 바스콘셀루스와 줄리앙 드 보마셰 드 로칠드. 인스타그램

줄리앙 드 보마셰 드 로칠드. 인스타그램

샤토 무통 로칠드측은 다양한 재료를 결합해 화려하고 독창적인 작품을 만들어내는 바스콘셀루스 작업방식과 샤토 무통 로칠드의 정교한 와인 양조 과정에서 공통점을 발견했다고 밝혔습니다. 특히 레이블 작품에서도 작가의 밝고 자유로운 예술 세계가 잘 드러난다는 점을 높이 평가합니다.

줄리앙은 “바스콘셀루스는 자수나 크로셰 같은 일상적이고 전통적인 재료를 사용해 페미니즘 같은 현대적 주제를 웅장하고 때로는 유머러스하며 도발적인 방식으로 표현한다”며 “그녀는 포르투갈의 장인정신을 현대 예술 속에 자연스럽게 자리 잡게 한다”고 엄치를 치켜세웁니다. 줄리앙은 이어 “나는 예술과 장인정신의 연결을 매우 좋아하고 샤토 무통 로칠드도 바로 그 정신을 이어간다”며 “최고의 기술로 만들어지는 와인은 동시에 예술 작품이며, 매 빈티지는 유일하고 소중한 존재”라고 강조합니다.

샤토 무통 로칠드 2023 아트 레이블. 에노테카코리아 제공

◆2023 빈티지는 어떤 맛

샤토 무통 로칠드 2023은 카베르네 소비뇽 93%, 메를로 7%입니다. 첫 향부터 정교함과 섬세함이 명확하게 잘 드러나며 잘 익은 블랙베리 아로마가 풍성하게 느껴집니다. 제과점에 들어서면 맡을 수 있는 캔디와 다크 초콜릿 향이 은은하게 더해지고 신선함과 풍성함이 조화롭게 균형을 이룹니다. 입안에서는 매끄럽고 풍부한 질감이 느껴지고, 에너지와 활력을 부여하면서 강렬한 구조감을 만드는 탄닌도 잘 표현됩니다. 여기에 연필심, 은은한 스모키향, 체리향이 뛰어난 복합미와 깊이를 더하고 구운 헤이즐넛과 코코아 빈의 뉘앙스가 마무리에서 긴 여운을 남깁니다.

조아나 바스콘셀루스. 홈페이지

◆조아나 바스콘셀루스는

1971년 포르투갈에서 태어난 바스콘셀루스는 30년 넘게 폭넓은 소재를 다루며 활동한 시각 예술가입니다. 대형 조각과 몰입형 설치 작품으로 잘 알려진 그녀는 일상적인 사물을 새로운 의미로 다시 보여주는 감각이 탁월합니다. 특히 21세기에 맞게 예술과 공예의 개념을 새롭게 해석합니다. 또 개인적 공간과 공적 공간, 대중적 문화유산과 고급 문화 사이에 새로운 연결 고리를 만들어냅니다. 그녀는 작품속에서 여성의 지위, 소비사회, 공동체 정체성 같은 주제를 유머와 아이러니를 섞어 질문합니다.

더 브라이드(The Bride). 홈페이지

국제적 명성은 2005년 베니스 비엔날레에서 시작됐습니다. 여성 큐레이터가 기획한 전시에서 〈더 브라이드(The Bride)〉로 주목받았습니다. 더 브라이드는 대형 샹들리에 모양 작품으로, 약 1만4000개의 생리대로 제작했으며 바스콘셀루스를 국제무대에 알린 대표작입니다.

2013년에는 <트라파리아 프라이아(Trafaria Praia)> 프로젝트로 포르투갈 최초의 부유식 파빌리온을 이끌며 포르투갈을 대표하는 작가로 거듭났습니다. 이 작품은 1959~1960년에 제작된 리스본의 전통 여객선(카실헤이루·cacilheiro)을 리모델링해 만든 플로팅 파빌리온입니다. 겉면을 포르투갈 전통 타일 공예인 ‘아줄레주(azulejos)’로 장식했는데 리스본의 도시 경관을 현대적으로 재해석한 타일 패널입니다. 내부는 바스콘셀루스 특유의 설치미술 스타일로 꾸몄으며 천, 뜨개, 조명 등을 활용한 유기적인 형태의 텍스타일 설치를 배치했습니다.

트라파리아 프라이아(Trafaria Praia). 홈페이지

그녀는 베르사유 궁전에서 전시한 첫 여성 예술가이자 최연소 예술가이기도 합니다. 2012년 그녀의 베르사유 전시는 당시 프랑스에서 50년 만에 가장 많은 관람객을 기록했습니다. 2018년에는 포르투갈 예술가 최초로 구겐하임 빌바오에서 개인전을 열었고 2023년에는 피렌체의 우피치 미술관과 피티 궁전에서 다빈치, 미켈란젤로, 카라바조 같은 고전 대가들과 함께 자신의 작품을 전시하는 영예를 누렸습니다.

바스콘셀루스가 와딩턴 매너(Waddesdon Manor)를 위해 만든 〈웨딩 케잌(Wedding Cake)〉은 가디언(The Guardian)이 “21세기의 가장 즐겁고 아름다운 예술적 걸작”이라고 평가했으며, 2023년 ‘최고의 예술·건축 작품’ 2위를 차지했습니다.

웨딩케잌. 홈페이지

바스콘셀루스의 작품은 세계 유수 기관에서 전시됩니다. 베니스 그라씨 궁전, 마드리드 티센-보르네미사 미술관, 런던 왕립미술원, 맨체스터 아트 갤러리, 요크셔 조각 공원, 쿤스트할 로테르담, 상파울루 CCBB, 피나코테카, 이스탄불 모던, 모스크바 개러지 현대문화센터, 르상크타흐르, 라 모데 드 파리, 팔레 드 도쿄, 에르미타주 등 다양합니다. 또 여러 개인 컬렉션에도 소장돼 있습니다.

2009년 포르투갈 대통령으로부터 인판테 D. 엔리케 훈장을, 2022년에는 프랑스 문화부로부터 예술·문학 훈장(Ordre des Arts et des Lettres) 장교장(Officier)을 받았습니다. 바스콘셀루스는 2006년부터 50명이 넘는 직원과 함께 조아나 바스콘셀루스 스튜디오를 운영하고 있으며 2012년에는 사회 공헌과 장학 지원, 예술 진흥을 위해 조아나 바스콘셀루스 재단도 설립했습니다.

