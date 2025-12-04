수도권·강원 중심 많은 눈…영하 5도 아침기온에 '한파특보'

목요일인 4일은 오후부터 수도권과 강원 내륙·산지를 중심으로 많은 눈이 내리고 기온이 낮아 매우 춥겠다.

전국이 영하권을 보이며 강추위가 찾아온 지난 3일 인천 부평구 삼산농산물도매시장에서 상인들이 화목난로에 몸을 녹이고 있다. 연합뉴스

아침 기온이 영하 5도 이하로 떨어지면서 수도권과 강원도, 충북 중·북부, 경북 북부 내륙·북동 산지에는 한파특보가 발효됐다.



오후부터 밤사이 서울·인천·경기, 강원중·남부 내륙·산지, 충북 북부는 1~5㎜의, 경기 북동부, 강원 북부 내륙·산지에는 경기 북동부는 3~8㎝의 눈이 쌓이겠다.



전남 북부에는 1㎝의 눈이 쌓이겠다. 5일 이른 새벽까지 경북 서부 내륙·북동 내륙·북동 산지, 경남 서부 내륙, 전북 동부, 제주도 산지에도 1㎝의 안팎의 눈이 쌓이겠다.



울릉도, 독도에는 4일 아침까지 1~5㎝의 눈이 예상된다. 4일 오후부터 5일 아침까지는 1㎝ 안팎의 눈이 쌓일 것으로 예상된다.



충청권과 전라권, 제주도는 대체로 흐리겠고 그 밖의 지역은 대체로 맑다가 오후부터 차차 흐려질 것으로 보인다.



예상 강수량은 4일 아침까지 울릉도·독도와 제주도가 모두 5㎜ 미만으로 예상된다.

서울 아침 기온이 영하 7도까지 내려가며 강추위가 찾아온 지난 3일 서울 종로구 광화문네거리에서 외투 모자를 쓴 시민들이 신호를 기다리고 있다. 연합뉴스

이외에 서울·인천·경기, 서해5도, 강원중·남부 내륙·산지, 대전, 세종, 충남, 충북, 전북, 전남 북부, 울릉도, 독도가 1㎜ 미만, 경기 북동부, 강원 북부 내륙·산지 5㎜ 미만으로 예상된다.



아침 기온은 전국 대부분 지역이 영하 5도 이하다. 중부 내륙과 경북 북부 내륙, 북동 산지는 영하 10도 안팎, 강원내륙·산지는 영하 15도 안팎이다.



낮 기온은 0∼10도로 예보됐다.



이날 오전 5시 현재 기온은 서울 -8.9도, 인천 -8.9도, 수원 -9.4도, 춘천 -12.2도, 강릉 -4.6도, 청주 -6.6도, 대전 -7.4도, 전주 -3.2도, 광주 -1.7도, 제주 6.0도, 대구 -3.8도, 부산 -2.8도, 울산 -4.5도, 창원 -2.4도 등이다.

추위가 찾아온 지난 3일 대구 중구 서문시장에서 한 상인이 장사 준비를 하며 빨갛게 언 손을 난방기에 녹이고 있다. 연합뉴스

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼3.0m로 일겠다.



안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼4.0m, 서해 1.0∼3.5m, 남해 1.0∼2.5m로 예상된다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지