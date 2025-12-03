‘꽁꽁 싸매고 출근’ 서울 영하 9도…첫눈 소식도 [내일 날씨]

내일(4일) 북쪽에서 밀려온 찬 공기 영향으로 맹추위가 예상되는 가운데 수도권을 비롯한 중부지방과 전북 등 곳곳에 눈이 오겠다.

3일 서울 종로구 광화문 네거리에서 두꺼운 옷을 입은 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. 뉴시스

3일 기상청에 따르면 내일 아침 최저기온은 -14∼0도, 낮 최고기온은 0∼9도일 것으로 평년보다 낮을 것으로 예상된다. 주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 -9도와 2도, 인천 -8도와 5도, 대전 -8도와 4도, 광주 -3도와 6도, 대구 -5도와 5도, 울산 -4도와 6도, 부산 -2도와 8도다. 전국에 부는 순간풍속 시속 55㎞(산지는 70㎞) 안팎의 강풍은 추위를 배가시키겠다.

이날 서해안과 제주를 중심으로 눈이 내렸다. 오후 5시 기준 인천 백령도와 제주 한라산 삼각봉 등엔 눈이 10㎝ 넘게 쌓인 상태다.

경기남부서해안·충남북부내륙·충남서해안·충북중부·충북남부·전북·전남중부내륙·전남서해안·전남서부남해안·제주에 3일 밤까지 눈 또는 비가 내리겠으며 충남서해안·전북서해안·전북남부내륙·전남서해안·제주에는 4일 아침까지 강수가 이어지는 곳이 있겠다.

내일 아침까지 추가 적설은 울릉도와 독도 3∼10㎝, 서해5도·충남서해안·전북서해안·전북남부내륙·전남서해안·제주산지 1∼5㎝, 나머지 지역 1㎝ 안팎 또는 미만이다.

내일 오후부터 우리나라 북쪽으로 기압골이 지나가면서 밤까지 강원동해안을 제외한 중부지방과 전북, 전남북부, 경북서부내륙·북동내륙·북동산지, 경남서부내륙, 제주에 눈 또는 비가 오겠다. 기압골 경로에 따라 퇴근길 짧은 시간 동안 눈이 거세게 쏟아질 수 있으니 대비해야 한다.

기상청은 수도권과 강원내륙·산지, 충북북부에 4일 오후부터 밤까지 눈이 시간당 1∼3㎝씩 내릴 때가 있을 것으로 본다. 예상 적설은 경기북동부와 강원북부내륙·산지 3∼8㎝, 나머지 수도권과 강원중남부내륙·강원중남부산지·충북북부 1∼5㎝, 나머지 지역 1㎝ 안팎 또는 미만이다.

동해중부앞바다와 충남앞바다에 3일 밤, 서해먼바다·서해남부앞바다·남해서부먼바다·남해동부안쪽먼바다·제주앞바다에 4일 새벽, 동해남부남쪽안쪽먼바다·남해동부바깥먼바다·제주남쪽먼바다에 4일 오전, 동해남부남쪽바깥먼바다에 4일 오후, 동해중부먼바다와 동해남부북쪽먼바다에 5일까지 바람이 시속 30∼60㎞(9∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼4.0ｍ로 높게 일겠다. 동해중부먼바다와 동해남부바깥먼바다, 제주남쪽바깥먼바다, 남해동부바깥먼바다는 물결의 높이가 최고 5.0ｍ를 넘기도 하겠다.

또 서해중부먼바다는 4일 오후, 서해남부북쪽먼바다와 충남앞바다는 4일 밤, 동해남부남쪽먼바다는 5일 새벽부터 다시 풍랑이 거세지겠으니 최신 기상 정보를 수시로 확인해 대비해야 한다.

