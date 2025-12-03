쿠팡 ‘대형 사고’ 터지자마자 주식 매도?…“이미 작년에 결정된 거래”

쿠팡에서 총 3370만명 규모의 개인정보 유출 사고가 발생한 직후, 회사의 주요 임원 두 명이 보유 주식을 매도했다는 사실이 알려지면서 논란이 일고 있다.

쿠팡이 이번 위기를 계기로 보안·투명성·소비자 신뢰 회복이라는 3가지 과제를 어떻게 풀어나갈지가 관건이다. 연합뉴스

2일(현지시간) 미 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면 거랍 아난드 쿠팡 최고재무책임자(CFO)는 지난달 10일 쿠팡Inc 주식 7만5350주를 주당 약 29달러에 매도했다. 전체 매도가는 218만6000달러(약 32억원)다.

검색 및 추천 부문을 총괄하던 기술 담당 임원 프라남 콜라리 전 부사장도 퇴사 이후인 지난달 17일 쿠팡 주식 2만7388주를 매도하며 매각 가치를 77만2000달러(약 11억3000만 원)로 신고했다.

◆공시 들여다보니…“이미 작년 12월 매도 계획 확정”

SEC 공시를 보면, 아난드 CFO의 주식 매도는 SEC가 정한 내부자 거래규칙 ‘Rule 10b5-1’을 바탕으로 이뤄졌다.

내부자가 향후 일정·수량·가격 조건을 미리 정해 두면 이후 회사 실적이나 비공개 정보와 무관하게 자동·기계적으로 거래가 이뤄지는 제도다.

SEC 공시에는 “아난드 CFO의 주식 매각은 지난해 12월 8일 도입된 Rule 10b5-1에 따라 확정됐으며, 세금 납부 목적(tax obligation)”이라고 기재됐다.

콜라리 부사장도 SEC 공시에 “지난 10월 15일 퇴사를 했다”고 기재됐다. 주식 매도 공시는 퇴사 이후 한달이 지난 14일 알려졌다. SEC 등에 따르면 퇴사자라도 5000주가 넘는 매각 계획은 사후 공시가 이뤄지게 된다.

◆사고와 공시 일정 사이의 ‘오해’

논란이 커진 이유는 두 가지가 겹쳤기 때문이다.

우선 쿠팡이 개인정보 유출 사실을 뒤늦게 인지했다. 쿠팡에 따르면 지난달 6일 개인정보 무단 접근이 발생했고 쿠팡은 18일 이를 인지했으며, 29일 공개했다.

인지 시점 자체에 대한 비판이 이어지던 상황에 임원 매도 공시가 같은 달 연이어 공개됐다.

일반 투자자나 소비자에게는 시기상 우연이 아닌 일종의 ‘패턴’처럼 읽힐 수 있는 대목이다.

◆전문가들 “공시만 보면 단순한 일정 충돌”

업계 한 관계자는 “공시 시점과 사고 발생 시점이 우연히 겹쳤을 뿐, 이를 내부자 거래로 연결하는 건 무리한 해석”이라며 “사실관계만 보면 개인정보 유출 사태와 주식 매도는 연결되지 않는다”고 말했다.

쿠팡은 의혹이 커지자 “두 임원의 주식 매도는 지난해 12월 수립된 10b5-1 계획 등에 따른 것”이라며 “개인정보 유출과는 아무런 관련이 없다”고 선을 그렀다.

다만 이번 사태와 관련해 △침해 사실을 제때 인지하지 못한 대응 체계 △소비자 신뢰가 흔들린 상황에서 공시 타이밍이 겹친 점 △보안 강화, 사고 투명성 제고 요구 증가라는 비판은 여전히 남는다.

업계 또 다른 관계자는 “쿠팡이 이번 위기를 계기로 보안·투명성·소비자 신뢰 회복이라는 3가지 과제를 어떻게 풀어나갈지가 관건”이라고 전했다.

