"주연급 아닌데?"…박서준 "외모 지적 많이 받아"

배우 박서준이 자신의 외모를 둘러싼 평가와 악플에 대해 솔직한 생각을 밝혔다.

최근 유튜브 채널 '감독 고창석'에는 '박서준 얘 주연 급 외모는 아닌 것 같은데?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 박서준은 배우 고창석, 허준석, 가수 오존과 함께 술자리를 갖고 연기, 이미지, 배우로서의 고민 등을 허심탄회하게 나누는 내용이다.

오존은 박서준에게 "외모에 비해 연기력이 저평가된 배우라고 생각한다"고 말했다.

이에 박서준은 "외모 지적을 제일 많이 받는다"며 담담한 태도를 보였다.

허준석이 "외모 지적을 받는다고?"라고 놀라자, 박서준은 "(악플에 대해) 신경은 안 쓴다"고 말했다.

고창석은 "잘못 들었나? 서준이가 외모 지적을 받는다고?"라고 또 다시 놀라자, 박서준은 "그럴 수 있죠"라고 했다.

오존은 악플러로 빙의해 "얘 주연급은 아닌데"라고 말했고, 고창석은 난감하다는 듯 "오존아, 이런 말까지 내가 책임 못 진다"고 선을 그어 웃음을 자아냈다.

