농협, 한국협동조합협의회와 함께 4억 원 규모 쌀 기부 실천

한국협동조합협의회는 2일 농협중앙회 본관에서 「농심가득 사랑의 쌀 나눔」행사를 진행했다. (왼쪽에서 6번째) 농협중앙회 강호동 회장. 농협중앙회 제공

농협중앙회(회장 강호동)는 한국협동조합협의회가 2일 농협중앙회 본관에서 「농심가득 사랑의 쌀 나눔」행사를 통해 총 4억 원 규모의 쌀을 기부했다고 밝혔다.

이날 기부 행사는 농협중앙회 강호동 회장, 새마을금고중앙회 김인 회장, 수협중앙회 노동진 회장, 신협중앙회 김윤식 회장, 산림조합중앙회 최창호 회장, 아이쿱생협 신미경 회장 등 협의회 6개 기관 대표들이 참석한 가운데, 회원기관 간의 협력을 통해 쌀 소비를 촉진하고 지역사회에 따뜻한 나눔을 실천하는 자리로 마련되었다.

농협중앙회 강호동 회장은 “「농심가득 사랑의 쌀 나눔」행사는 협동조합 간 협력을 통해 더 큰 가치를 만들어내는 좋은 사례”라며, “앞으로도 회원기관들이 협력하여 지역사회와 함께 따뜻한 나눔 문화를 확산해 나가기를 기대한다”고 말했다.

새마을금고중앙회 김인 회장은 축사를 통해 “오늘 행사는 협동조합들이 각자의 역할을 존중하며 함께 사회적 책임을 실천한 뜻깊은 자리”라며, “앞으로도 협동조합 간 협력이 다양한 사회적 과제 해결에 기여하기를 바란다”고 강조했다.

기부처 대표로 참석한 국립 서울농학교 임갑필 교장은 “한국협동조합협의회의 따뜻한 나눔에 깊이 감사드린다”며, “오늘 기부된 쌀이 어려운 환경 속에서도 희망을 잃지 않으려는 분들에게 큰 위로와 힘이 될 것” 이라고 감사를 표했다.

한편, 한국협동조합협의회 회원기관들은 쌀 소비 촉진과 농업인 지원을 위해 지난해에 이어 올해도 ‘아침밥차’ 행사를 각 기관 로비에서 실시했다. 이는 회원기관이 함께 동참해 협동조합의 가치를 실천한 사례로, 아침밥의 중요성과 우리 쌀의 의미를 널리 알리는 계기가 되었다.

한국협동조합협의회는 2009년 농협중앙회, 새마을금고중앙회, 수협중앙회, 산림조합중앙회, 신협중앙회, 아이쿱생협 6개 기관이 함께 결성해 출범한 협의체로, 매년 회원기관 다양한 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 앞으로도 회원기관 간 협력을 강화해 협동조합의 지역사회 기여와 지속 가능한 발전을 추진할 예정이다.

