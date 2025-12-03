41세 슬리피 "영포티 딱 나…조롱 언짢아"

래퍼 슬리피가 자신만의 '영포티'(Young+Forty) 철학을 풀어놓았다. '영포티'는 40대지만 패션·라이프스타일·정서에서 2030 세대처럼 젊게 즐기고 표현하는 세대를 뜻하는 신조어다.

슬리피는 2일 공개된 유튜브 채널 '신여성'에 출연해 '영포티면 어때'라는 주제로 코미디언 조혜련, 이경실과 대화를 나눴다.

슬리피. 유튜브 채널 '신여성' 캡처

슬리피는 주제에 어울리게 인터넷에 떠도는 '영포티룩' 아디다스 저지에 야구모자, 찢어진 청반바지, 나이키 신발로 직접 코디를 하고 나와 "영포티 단어는 딱 나다"라고 당당하게 말하며 "(아디다스 저지는) 맨유 컬래버 제품"이라고 자랑까지 했다.

슬리피는 "방송 때문에 마라톤을 시작했는데 지금은 인스타를 해야 해서 뛰고 있다. 그게 트렌드라 안 뛰면 안된다"고 당당하게 말했다.

이어 "솔직히 영포티를 조롱조로 쓰는 게 언짢다. 내가 원래 입던 옷 신던 신발이고, 이런 거 좋아하는데, 젊은 친구들이 입는 걸 따라 입는다는 시선이 있다"고 설명했다.

그러면서 그는 "나잇값, 이런 생각들은 주변에서 만드는 것일 뿐이라고 생각한다"며 "'너 몇 살 인줄 알아'라는 말로 나를 규정하는 것"이라며 "진짜 멋진 영포티는 외형에만 치우쳐져있지 않고, 어린 친구들과 즐기고 소통하려고 하는 것이 아닐까 싶다"고 소신을 밝히기도 했다.

슬리피는 나이가 들며 자연스럽게 경험하는 젊은 세대와의 소통 어려움도 솔직히 털어놨다. 그는 "예전에는 어린 친구면 말도 바로 놓고 편하게 했는데, 이제는 조금 조심스러워지고 꺼려지는 부분이 있다"며 "젊은 래퍼 친구들과 소통하는 마지막 방법으로 문신을 깐다. 공감대를 형성하는 거다"고 자신만의 소통법을 공개했다.

또 타투를 지울 생각이 없냐는 질문에 "지우는 건 너무 따갑다. 몇배로 따갑다. 타투는 협찬으로 받았는데, 지우는 건 협찬이 안된다"고 말해 웃음을 자아냈다.

조혜련, 이경실은 '영포티' 슬리피의 라이프 스타일에 대해 "충분히 멋있고 응원한다"며 "나이가 들수록 입은 무겁게 하고 지갑을 열어 사람들에게 더 많이 베풀면 좋겠다"고 조언했다.

슬리피는 'SNS 인증 위해 운동을 한 적 있다' 'IT 기기는 최신 아이폰으로만 쓴다' '기능성 운동화보다는 한정판 스니커즈를 선호한다' '젊은 세대가 쓰는 유행어를 잘 사용한다' '외모 패션 등 자기관리를 잘한다고 생각한다' 등 5개 항목으로 진행된 영포티 진단에서 총 4개에 해당한다고 밝혔다.

한 가지 예외였던 아이폰을 사용하지 않는 이유에 대해 "소송이 많아서 통화 녹음기능이 필요하다"고 답해 다시 한 번 웃음을 자아냈다.

