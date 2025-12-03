秋 영장기각에 對與 역공 나선 국힘…"허위 내란몰이 책임져야"

국민의힘이 12·3 비상계엄 사태 1년인 3일 추경호 전 원내대표의 구속영장이 기각된 것을 계기로 여권의 이른바 내란당 공세에 대한 반격에 들어갔다.



법원의 영장 기각으로 국민의힘을 겨냥한 특검의 '짜맞추기 수사'와 더불어민주당의 '내란 정당' 공세가 야당 탄압 차원임이 확인됐다고 주장하면서 국면 전환을 시도하는 모습이다.

다만 계엄 사과 및 윤석열 전 대통령과의 절연 문제와 맞물려 향후 투쟁 뱡향을 놓고서는 내부에서 이견이 분출하면서 내년 6월 지방선거를 앞두고 노선 경쟁이 격화할 조짐도 같이 보이고 있다.



국민의힘은 이날 영장 기각 결과가 나오자마자 기다렸다는 듯 민주당을 향해 일제히 공세의 포문을 열었다.



장동혁 대표는 이날 새벽 추 전 원내대표가 서울구치소에서 풀려나자 기자들에게 "국민께서 이재명 정권의 내란몰이 폭거를 준엄하게 심판했다"며 "이재명 정권과 민주당이 반헌법적·반민주적 내란몰이를 멈추지 않는다면 국민이 이 정권을 끌어내릴 것"이라고 말했다.



나경원 의원은 페이스북에 "이재명 민주당의 계엄팔이, 내란 중독 망상은 이제 진실의 벽 앞에서 하나씩 깨져 산산조각 날 것"이라고 썼고, 주진우 의원도 페이스북 글에서 "민주당과 조은석(특검)이야말로 허위 내란몰이 공범으로 반드시 법적 책임을 지게 될 것"이라고 했다.



안철수 의원도 페이스북에 글을 올려 "국민의힘은 계엄 해제에 동참했고 지도부 방해도 없었다"며 "계엄 해제를 방해한 정당도, 내란을 옹호한 정당도 아니다"라고 강조했다.



국민의힘은 추 전 원내대표에 대한 구속영장 기각 자체가 12·3 계엄 당시 집권당이던 국민의힘이 계엄에 관여하지 않았다는 방증이라고 연결 짓고 있다. 이는 민주당의 이른바 위헌정당 해산 공세로부터 벗어났다는 판단인 셈이다.



나아가 민주당이 영장 기각 문제로 '조희대 사법부 때리기'에 나서면서 이른바 사법 개혁 법안 처리에 나설 경우 헌법상의 삼권 분립 문제를 부각하면서 역공 수위를 높여간다는 계획이다.



이를 통해 내년 지방선거를 앞두고 거대 여당이 헌법을 무시하고 독주하고 있다는 프레임을 강화해 이를 심판·견제해야 한다는 점을 부각할 것으로 전망된다.



다만 향후 투쟁 노선을 어떻게 가져갈지를 두고는 당내 이견이 계속되고 있다.



장 대표는 이른바 '집토끼'(지지층)에 초점을 맞추면서 내부 단결을 강조하는 반면 수도권 의원과 소장파 등은 선거 승리를 위해서는 '산토끼'(중도층)가 필요하다면서 외연 확장을 위한 계엄 사과를 요구하고 있다.



이와 관련, 장 대표는 이날 별도 메시지를 내고 계엄 1년에 대해 "국민께 실망과 혼란을 드렸다. 하나로 뭉쳐 제대로 싸우지 못했던 국민의힘도 그 책임에서 자유롭지 못하다. 국민의힘 대표로서 책임을 통감한다"면서도 "12·3 비상계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 계엄이었다"고 말했다.



계엄 사태에 대한 총론적 책임은 인정하지만, 핵심적인 귀책 사유는 민주당에 있다는 그간의 인식을 재확인한 것이다.



반면 초·재선 등 소장파, 친한(한동훈)계 의원들은 개별적으로 계엄에 대해 사죄한다는 입장을 분명히 하고 있다.



친한계 한지아 의원은 페이스북에 "위헌·위법적 비상계엄을 국민의힘에서 배출한 대통령이 선포했다. 국민께 깊은 사죄 말씀드린다"고 썼고, 친한계 유용원 의원도 기자회견에서 "비상계엄으로 씻을 수 없는 상처를 준 군 장병들과 국민께 참회의 마음으로 사죄드린다"고 했다.



초·재선을 중심으로 한 당 소속 의원 20여명도 이날 계엄 사과, 윤 전 대통령과의 절연 등 내용을 담은 입장문을 발표할 예정이다.



당의 한 관계자는 통화에서 "일단 지도부에 시간을 주자며 공개적인 입장 표명을 자제하는 분위기가 있었지만 이대로 계속 가만히 있기는 어려울 것"이라며 "앞으로 계엄 사과 문제를 둘러싼 내홍이 격화할 수밖에 없을 것"이라고 말했다.

