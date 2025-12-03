“훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요” 김남국…與 문진석 인사청탁에 답장

김남국 대통령실 국민디지털소통비서관. 뉴시스

김남국 대통령실 국민디지털소통비서관이 인사청탁에 “훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요”라며 답한 내용이 외부에 노출돼 논란이 일고 있다. 두 사람은 각각 강훈식 대통령비서실장과 김현지 제1부속실장을 의미하는 것으로 보이는데, 야권에서는 ‘인사농단’이라며 거센 비난을 퍼붓고 있다.

3일 뉴스핌에 따르면 전날 서울 여의도 국회에서 열린 본회의 도중 더불어민주당 문진석 원내운영수석부대표와 김 비서관의 문자메시지 교환 내용이 이 매체 카메라에 포착됐다. 자동차산업협회 본부장을 지낸 홍성범씨를 두고 문 원내운영수석부대표는 “우리 중대 후배고 대통령 도지사 출마 때 대변인도 했다”며 “자동차 산업협회 본부장도 해서 회장하는 데 자격은 되는 것 같다”고 말했다.

이어진 문 수석부대표의 “내가 추천하면 강훈식 실장이 반대할 테니 아우가 추천좀 해줘봐”라는 메시지에 김 비서관은 “넵 형님, 제가 훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요”라며 답했고, 이에 문 수석부대표는 다시 “맞아 잘 살펴줘”라고 답변했다.

김 비서관과 중앙대 선후배 사이인 문 의원이 동문 홍씨를 한국자동차산업협회 회장직에 추천하고자 김 비서관에게 연락한 것으로 보인다.

야권은 즉각 공세를 퍼부었다.

국민의힘 최은석 의원은 대통령실과 민주당의 즉각 해명을 요구했고, 같은 당 주진우 의원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 “이재명 정부의 인사농단 실체가 드러났다. 현행범”이라며 “김현지 실세설이 입증됐다. 김현지 실장이 자동차산업협회 회장 자리까지 주물럭댈 수 있다는 뜻”이라고 지적했다.

개혁신당 이준석 대표도 SNS에서 “국회 예산안 처리하는 와중에 인사청탁이라니요. 현지 누나는 누굽니까”라고 날을 세웠다.

