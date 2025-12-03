시호 "추성훈 안 만나…우리 부부는 프리스타일"

일본 모델이자 방송인 추성훈의 아내인 시호가 남편과 연락을 하지 않고 지낸다고 했다.

시호는 2일 방송한 JTBC 예능프로그램 '대놓고 두집살림'에 나와 코미디언 장동민과 합을 맞춰 배우자 없이 두 집 살림에 나섰다.

시호는 "결혼한지 17년이 됐다"며 "한국 부부에 관심이 많다. 다른 부부를 보고 내 결혼 생활을 돌아보기 위해 출연했다"고 말했다.

이어 홀로 출연한 이유에 대해 "(남편이) 바쁘다. 바쁜 스케줄로 함께하지 못했다"고 했다.

장동민은 "여긴 원래 부부가 나오는 곳인데 왜 추성훈형은 같이 안 왔냐"고 물었다.

시호는 "안 만난다"고 했다.

장동민은 "추성훈형에게 '형수님 어디 계시냐'고 했더니 '연락 안 한다. 모른다'고 하더라. 두 사람이 전화 잘 안 하냐. 그냥 아는 사람인 거냐고 했다.

시호는 "가끔 한다. 바빠서 긴 이야기는 하지 않지만 무슨 일 있었는지 가벼운 전화는 자주 한다"고 말했다.

이어 "사랑이가 남편과 매일 연락하기 때문에 사랑이를 통해 수시로 안부를 확인하고 있다"고 했다. 또 "우리 부부는 프리스타일"이라고 했다.

<뉴시스>

