지역의사법 국회 통과… 의대학비 지원받고 10년 지방근무 의무화

대학입시에서 ‘지역의사 선발 전형’으로 의대에 합격하면 등록금·기숙사비를 전액 지원받고, 의사 면허를 딴 뒤에는 해당 지역에서 10년간 의무적으로 근무하도록 하는 법안이 국회 본회의를 통과했다.

여야는 2일 국회 본회의를 열고 이 같은 내용을 골자로 한 ‘지역의사의 양성 및지원 등에 관한 법률’(지역의사법)을 포함한 민생 법안들을 합의 처리했다.

2일 국회 본회의에서 지역의사의 양성 및 지원 등에 관한 법률안(대안)이 가결되고 있다. 연합뉴스

지역의사법은 의대 정원의 일정 비율을 ‘지역의사 선발 전형’으로 뽑고 국가와 지방자치단체는 이 전형으로 선발된 학생에게 입학금과 수업료, 교재비, 기숙사비 등을 대통령령에 정한 비용으로 지원하도록 했다. 의사 면허를 취득한 뒤에는 ‘복무형 지역의사’가 되어 10년간 해당 지역에서 의무적으로 근무하는 규정도 명문화했다.

보건복지부 장관 또는 시도지사는 지역 의사가 의무복무 기간을 채우지 않으면 시정명령을 내릴 수 있다. 시정명령을 이행하지 않을 경우 복지부 장관이 면허 자격을 정지시킬 수 있다. 면허 자격 정지를 3회 이상 받거나 복무를 이행하지 않으면 면허를 취소할 수도 있다.

비대면 진료의 법적 근거를 마련한 ‘의료법 개정안’도 본회의를 통과했다. 이에 따라 복지부 장관의 관리·감독하에 온라인 플랫폼을 통한 비대면 진료 중개가 허용된다.

만성적인 과로에 시달리는 전공의의 수련 환경을 개선하기 위한 ‘전공의의 수련환경 개선 및 지위 향상을 위한 법률 개정안’도 통과돼 전공의의 ‘연속 수련 시간 상한’을 36시간에서 24시간으로 단축하고, 휴게·휴일·연장 및 야간 근로 등의 조건을 근로기준법에 따르도록 했다.

이밖에 석유화학산업의 사업 재편을 지원하는 ‘석유화학산업의 경쟁력 강화 및 지원에 관한 특별법’, 친족 관계인 아동·청소년을 대상으로 한 성폭력 범죄에 대해서는 공소시효 적용을 배제하는 ‘아동·청소년의 성보호에 관한 법률 개정안’도 국회 본회의를 통과했다.



아울러 양성평등기본법 개정안이 본회의에서 의결되면서 기존 ‘경력 단절 여성’이라는 법적 용어는 ‘경력 보유 여성’으로 변경된다.

