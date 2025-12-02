SM그룹 SM하이플러스, AWS 클라우드로 전산 시스템 전면 전환

SM그룹 제조·서비스 부문 계열사 SM하이플러스가 새롭고 스마트한 클라우드 기반의 하이패스 서비스 제공을 위해 핵심 전산 시스템을 전면 개편한다고 2일 밝혔다. SM그룹 제공

SM그룹 제조·서비스 부문 계열사 SM하이플러스가 새롭고 스마트한 클라우드 기반의 하이패스 서비스 제공을 위해 핵심 전산 시스템을 전면 개편한다고 2일 밝혔다.

SM하이플러스는 기존 자체 서버에서 운영해온 전산 시스템을 아마존웹서비스(AWS, Amazon Web Service) 클라우드로 전환했다.

2007년 회사 설립 이후 18년 만에 이뤄진 시도로 국내 전자금융업계에서 AWS 클라우드로의 전환을 완료한 사례는 이번이 처음이다.

하이패스 카드 전반의 시스템을 보다 신속하고 안정적으로 진일보시켜 인공지능(AI)과 데이터 기반 모빌리티 금융결제 플랫폼으로 비즈니스 모델을 확장하려는 전략적 행보다.

이번 전산 시스템 전환으로 SM하이플러스는 하이패스 카드의 결제 처리 성능을 높이는 동시에 시스템 장애 등에 대비한 보안 안정성도 강화할 수 있게 됐다.

AWS 클라우드 활용 시 서비스 업데이트와 신규 기능 출시에 시간과 비용을 줄일 수 있는 만큼 중장기적으로 사업의 효율성도 극대화할 수 있을 것으로 기대된다.

SM하이플러스 안병현 대표이사는 “AI와 빅데이터를 활용해 고객들의 일상생활 속 이동과 금융결제를 스마트하게 지원하고, 국내외 모빌리티 생태계에서도 리더십을 강화하는 데 주력해 나가겠다”고 말했다.

