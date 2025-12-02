포항국제컨벤션센터, 말레이시아 PWCC와 협력 체계 마련… 동남아 MICE 시장 공략 본격화

경북 포항시는 (재)포항국제전시컨벤션센터(포엑스)가 2일 말레이시아 페낭의 페낭워터프론트컨벤션센터(PWCC)와 업무협약을 체결했다고 2일 밝혔다.

이는 2027년 개관을 앞둔 포엑스가 동남아 MICE 산업의 주요 거점으로 부상하고 있는 페낭과 전략적 협력 기반을 구축하기 위한 첫걸음이라는 점에서 의미가 크다.

(재)포항국제전시컨벤션센터(포엑스)가 2일 말레이시아 페낭의 페낭워터프론트컨벤션센터(PWCC)와 업무협약을 체결한 가운데 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터 송남운 (재)포항국제전시컨벤션센터 대표이사, 오석 페낭워터프론트컨벤션센터 운영 대표이사). 포항시 제공

페낭은 인텔·AMD·인피니언 등이 위치한 말레이시아의 반도체·전자 산업 중심지이자 전기차·제약 등 신산업으로 확장 중인 도시로, 제조업과 관광이 결합된 복합 구조를 갖추고 있다.

이는 제조업 기반과 해양 관광 자원을 함께 보유한 포항과 유사해, 포엑스의 MICE·관광 융합 전략을 위한 유의미한 참고 사례로 평가된다.

PWCC는 페낭 해안가 복합개발지 내에 위치한 컨벤션센터로, 7,18㎡ 규모 전시장과 19개 회의실을 갖추고 쇼핑몰·호텔·해양산책로 등과 연계돼 관광·비즈니스·전시 기능이 결합된 대표 사례다.

이는 영일만을 중심으로 관광·MICE 융합도시를 추진하는 포항과 유사성이 크다.

이번 업무협약으로 양 기관은 운영 전략 공유, 산업전시 공동 기획, 기업 교류 촉진 등 실질적 협력을 추진하기로 했으며, 제조업 기반을 가진 포항과 페낭의 도시 특성을 고려할 때 향후 산업전시 연계와 기업 네트워크 확대 등 다양한 분야에서 시너지가 기대된다.

포엑스 대표단은 이어 PWCC와 쿠알라룸푸르 컨벤션센터(KLCC)를 방문해 전시장 운영체계, 고객 서비스 기준, 공간 구성 등 주요 요소를 살펴보며, 컨벤션센터 개관 준비에 필요한 인사이트를 확보했다.

또한 PWCC에서 열린 WaterTech Asia 2025(물 산업 전시회)와 KLCC의 Rail Solutions Asia 2025(철도 산업 전시회)를 참관해 전시장 운영 방식, 참관객 동선, 국제 전시 운영 트렌드 등을 조사하는 등 글로벌 산업전시 흐름을 현장에서 직접 확인했다.

송남운 포엑스 대표이사는 “페낭은 첨단 제조업과 관광이 조화된 도시로, 포엑스가 지향하는 MICE·관광 융합 모델을 확인할 수 있는 중요한 사례”라며 “이번 협력을 계기로 해외 기관과의 연계를 강화하고, 개관 이후 국제 전시·비즈니스 유치 역량을 한층 높여가겠다”고 말했다.

