[속보] 철도공사·서울교통공사 줄줄이 총파업 예고…열차대란 우려

서울교통공사 9호선 노동조합 조합원들이 2일 오전 서울 중구 서울시청 앞에서 열린 총파업 예고 기자회견에서 안전인력 합의 미이행을 규탄하는 구호를 외치고 있다. 뉴스1

한국철도공사와 서울교통공사의 노동조합이 각자 사측과의 교섭에서 이견을 보이며 오는 11·12일 총파업을 잇달아 예고했다. 이동 수요가 많은 연말 기차와 서울 지하철 교통이 마비될 수 있다는 우려가 나온다.

민주노총 공공운수노조 전국철도노동조합(이하 철도노조)은 2일 서울역 동쪽 광장에서 기자회견을 열어 "정부에 대한 마지막 경고"라며 임금 교섭에서 핵심 요구안이 관철되지 않을 경우 11일 총파업에 돌입하겠다고 밝혔다.

철도노조는 임금 교섭에서 ▲ 성과급 정상화 ▲ 고속철도 통합 ▲ 실효성 있는 안전대책 마련을 요구해왔다. 특히 기본급 80%를 성과급 지급 기준으로 삼는 현 임금 체계를 정상화해야 한다는 입장이다.

철도노조 강철 위원장은 "우리의 마지막 요구마저 묵살된다면, 남은 선택지는 단 하나뿐"이라며 "전국 철도노동자들의 모든 결의와 역량을 모아 강고하고 흔들림 없는 파업 대오를 구축해 반드시 승리할 것"이라고 강조했다.

공공운수노조 엄길용 위원장은 "이재명 대통령이 임명한 구윤철 기획재정부 장관의 묵묵부답 속에 철도공사는 올해도 수백억 원의 임금을 체불했다"며 "승리할 때까지 공공운수노조의 모든 자원과 역량, 조직력을 총집중할 것"이라고 밝혔다.

서울 지하철의 경우 앞서 1∼8호선을 운영하는 서울교통공사 제1·3노조가 12일 총파업 방침을 밝힌 데 이어 제2노조도 같은 날 총파업에 나선다고 전날 조합원에 공지했다.

9호선 2·3단계 구간(언주역∼중앙보훈병원역)을 운영하는 공공운수노조 서울교통공사 9호선 지부 역시 이날 서울시청 앞에서 기자회견을 열어 "서울시와 교통공사가 인력 증원에 관한 합의를 이행하지 않으면 오는 11일부터 총파업으로 대응할 것"이라고 밝혔다.

교통공사 노조는 사측의 인력 감축과 구조조정에 반발해왔으며, 임금 인상을 둘러싸고도 이견을 좁히지 못해 조합원들의 동의를 거쳐 쟁의권을 확보한 상태다. 1·3노조는 지난 1일부터 규정 외 업무를 거부하는 등 '준법운행'에 돌입했다.

