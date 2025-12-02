“전기차 타면 전자파에 노출된다?” 측정 결과 ‘일부 전자파 노출’ 확인

게티이미지뱅크

한국교통안전공단(TS) 자동차안전연구원은 전기차의 전자파(EMF) 인체 노출량을 정밀 측정한 결과 전자파가 노출되는 것을 확인했다.

다만 생활가전보다 높지 않은 수준으로 인체에 안전한 것으로 나타났다고 2일 밝혔다.

연구원이 전기차와 내연기관차, 하이브리드차 총 17대를 국가표준 'KS C 3380'에 따라 같은 조건에서 측정한 결과를 보면 동력기관별 평균 전자파 인체 노출지수는 전기차가 3.4%, 하이브리드차 3.17%, 내연기관차가 2.23%였다.

이번 시험 대상인 17대 중 13대의 차량에서는 1열(운전석 및 동승석)에서 전자파 인체 노출지수가 높게 나왔다.

이는 자동차의 주요 전장품과 배선이 차량 앞쪽과 바닥 하부에 집중적으로 설치됐기 때문이라고 연구원은 설명했다.

또 히터 및 열선 시트를 작동할 경우 전자파가 최대치로 높아지는 것으로 나타났다.

전자파 인체 노출지수는 전자파(자기장강도 또는 자속밀도) 측정값과 기준값의 비율로 높을 수록 인체에 악영향을 미친다.

연구원은 전기차에서 발생하는 전자파 측정값이 내연기관차보다 높지만 유의미한 차이는 아니며 국제 권고기준 및 국내 법규인 전자파 인체보호 기준상 '안전' 수준이라고 설명했다.

과학기술정보통신부에서 측정한 광파오븐(14.5%), 전신 안마 매트(11.5%), 전자레인지(9.77%), 노트북(3.27%) 등 생활 가전제품과 비교해도 낮거나 비슷한 수준이었다.

즉 전자파 노출로 인한 걱정은 크게 없는 것이다.

정용식 공단 이사장은 “이번 검증을 통해 국민들이 전기차에서 발생하는 전자파에 대한 불안을 해소할 수 있을 것으로 기대한다”며 “공단은 앞으로도 미래 모빌리티 분야에 대한 국민 궁금증을 정확히 검증하고 산업 안전을 확보하기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

한편 일상생활에서 발생하는 미약한 세기의 전자파는 인체에 큰 영향을 주지 않는 것으로 알려져 있지만, 강한 세기의 전자파에 노출되거나 장기간 노출될 경우 잠재적인 영향이 있을 수 있다.

