군산국가유산야행, 피너클 어워즈 2개 부문 수상

전북 군산시는 ‘군산국가유산야행’으로 세계축제협회(IFEA World) 한국지부가 주최한 ‘2025 세계축제협회 피너클 어워즈’에서 2개 부문을 수상했다고 2일 밝혔다. 시상식은 전날 충남 부여에서 열렸다.

금상을 받은 어린이 프로그램은 ‘군산 어린이가 소개하는 국가유산’과 ‘군산야행 어린이 뮤지컬’이다.

군산 어린이가 소개하는 국가유산은 초등학생이 직접 국가유산 해설사로 참여하는 프로그램으로, 2016년부터 운영돼 타 지자체에서도 관심을 보이는 대표 콘텐츠다. 올해도 옛 군산세관 본관 등 4개 국가유산 현장에서 어린이 해설이 이뤄져 관람객 호응을 얻었다.

군산야행 어린이 뮤지컬은 지역 초등학생(3~6학년) 12명과 호원대학교 공연미디어학부 학생들이 함께 제작한 창작 뮤지컬로, 올해 첫선을 보였다. 어린이가 직접 무대에 참여하고 군산의 역사와 이야기를 담아 지역유산을 체험하는 교육적 사례로 평가받고 있다.

주민 주도형 프로그램 부문에서는 ‘별별부스’, ‘야행 상생 야간 식당’, ‘객주야장’이 동상을 받았다. 지역 주민들이 직접 운영과 판매, 홍보 등 프로그램 전반에 참여한 점이 긍정적으로 평가받았다.

군산시는 이번 수상이 지역민과 미래세대의 관심을 높이는 계기가 됐다고 강조했다. 군산시 관계자는 “미국 맥알렌시에서 개최된 세계축제협회(IFEA) 월드 본선에서 금상을 받은 적이 있는 어린이 프로그램이 3년 연속 한국대회에서 수상해 뜻깊다”고 말했다. 이어 “군산국가유산야행이 국내 대표 야간 국가유산 향유 행사로 자리 잡도록 하고, 내년에도 미래세대 참여 프로그램을 확대할 계획”이라고 밝혔다.

세계축제협회가 주최하는 ‘피너클 어워즈’는 이른바 ‘축제 올림픽’으로 불리며, 매년 세계 각지의 경쟁력 있는 축제를 선정·시상하는 권위 있는 국제대회다. 한국대회는 아시아대회와 미국 본선으로 가는 예선 성격을 띤다. 군산시는 이번 수상으로 내년 태국에서 개최될 아시아대회 출전권을 확보해 아시아 각국의 축제 프로그램들과 경쟁하게 된다.

