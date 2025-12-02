신동엽 "거지 시절 생각하면 감사…공황장애·번아웃 한 번도 없어"

방송인 신동엽이 번아웃이나 공황장애를 겪은 적이 없다며, 어린 시절 힘들게 살았던 경험 덕분에 지금의 일상이 항상 감사하다고 밝혔다.

1일 공개된 유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 영상에는 밴드 '데이식스'(DAY6) 영케이와 도운이 게스트로 출연했다.

도운이 "형은 번아웃이나 공황장애가 온 적 없냐"고 묻자, 신동엽은 "한 번도 느낀 적이 없다"며 "어릴 때 거지처럼 살았던 시절을 떠올리면 지금은 모든 게 감사하다"고 말했다.

그는 데뷔 초반을 회상하며 "당연한 권리라고 생각할 수 있지만 사실 무서웠다. 이렇게 많은 사랑을 받아도 되나 싶고, 금방 탄로 날 것 같은 느낌이었다"고 털어놨다.

이어 "방송 일을 오래 하다 보니 이쪽으로 재능이 있는 편인가 보다 싶었다. 주변에서 반겨주면 고맙고, 그런 사랑이 내 식량과도 같다"고 말했다.

신동엽은 번아웃에 대해 "힘들다, 귀찮다 생각하면 올 수도 있지만 나는 한 번도 안 왔다. 공황장애도 없다"고 다시 강조했다.

그러면서 "연예인이라면 한 번쯤 와야 하나 싶어 '온 척 연기라도 해볼까' 생각했다"며 말해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지