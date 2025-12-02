'이혼 2번' 이지현 "양육비 때문에 전 남편과 소송 2번"

그룹 '쥬얼리' 출신 배우 이지현이 양육비 때문에 전 남편과 소송을 두 번 했다고 털어놨다.

이지현은 지난 1일 유튜브 채널 '김현숙의 묵고살자'에 올라온 영상에서 배우 김현숙과 얘기를 나눴다.

배우 이지현. 유튜브 채널 '김현숙의 묵고살자' 캡처

김현숙은 "우리가 공통점이 너무 많다"며 "일단 양육비를 안 받는다"고 했다.

그는 "인간이 아니다. 살다보면 물론 각자 사정있고 아픔이 있지만 양육비 안 주는 XX는 진짜로 어쩔 수가 없다"고 덧붙였다.

이지현은 "나는 아이들한테 얘기한다"며 "아이들이 갖고 싶은 건 끝도 없고 아빠와 면접 교섭을 하는 과정에서 일어나는 일들이 되게 많다"고 말했다.

그는 "엄마 아빠는 이렇게 헤어져서 엄마가 너희를 키우지만 아빠는 양육비를 주고 있지 않는다고 말한다"고 했다.

이지현은 "저는 양육비 때문에 소송을 두 번이나 했다"고 말했다.

한편 그는 2001년 그룹 쥬얼리로 데뷔했다. 이지현은 지난 2013년 첫 번째 이혼 후 2017년 재혼했으나 3년 만에 이혼했다. 그는 아들과 딸을 홀로 키우고 있다.

<뉴시스>

