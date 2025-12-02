11월 소비자물가 상승률 2.4%…고환율에 석유류 5.9%↑

소비자물가가 두 달 연속 2%대 중반의 오름세를 나타냈다.

석유류 가격과 일부 수입산 먹거리가 많이 오르는 등 고환율 효과가 가시화한 가운데 생활물가가 3% 가까이 올라 1년 4개월 만에 최대폭을 기록했다.

서울 시내의 한 대형마트에서 고객들이 장을 보고 있다.

국가데이터처(옛 통계청)가 2일 발표한 '11월 소비자물가 동향'에 따르면 지난달 소비자물가지수는 117.20(2020년=100)으로 1년 전보다 2.4% 올랐다.

지난 10월(2.4%)과 동일한 상승 폭이다.

물가 상승률은 지난 6∼7월 2%대를 기록했다가 8월엔 1.7%로 내렸으나 9월 2.1%로 올라서는 등 3개월째 2%대에서 움직이고 있다.

석유류가 5.9% 뛰면서 올해 2월(6.3%) 이후 9개월 만에 가장 높은 상승률을 기록하고 전체 물가를 0.23%p 끌어올렸다.

특히 경유(10.4%), 휘발유(5.3%) 등에서 상승 폭이 컸다.

국제유가는 하락했지만, 유류세 인하 폭이 축소된 데다가 고환율 요인까지 반영되면서 상승 폭이 전월(4.8%)보다 커졌다.

대부분 수입에 의존하는 석유류는 환율에 민감하게 반응하는 대표적인 품목이다.

농축수산물 물가도 지난달 5.6% 뛰며 물가상승세에 0.42%p 기여했다.

수입 축산·수산물, 수입 망고·키위 등 수입산 과일도 환율에 영향을 받았다

햅쌀은 출하량 증가로 물가 상승세가 둔화했으나 채소 가격이 가을철 잦은 비 등 영향으로 하락 폭이 축소됐다고 데이터처는 설명했다.

겨울철 주요 소비 과일인 귤도 26.5% 뛰었다.

돼지고기와 국산 쇠고기는 각각 5.1%, 4.6% 상승했다.

갈치(11.2%), 고등어(13.2%) 등도 환율 영향으로 수입산 가격이 오르며 10%대 상승세를 보였다.

이두원 경제동향통계심의관은 "석유류, 수입 농축수산물이 환율 상승에 가장 민감하게 영향을 보인다"며 "중장기적으로는 가공식품, 외식 물가도 원재료 가격 상승으로 인해 상승 요인이 될 수 있다"고 말했다.

자주 구매하는 품목 위주로 구성돼 체감물가에 가까운 생활물가지수는 2.9% 상승했다. 작년 7월(3.0%) 이후 1년 4개월 만에 가장 높은 상승 폭이다.

어류·조개류가 속한 신선어개·채소·과실 등 기상 조건에 따라 가격 변동이 큰 품목으로 구성된 신선식품지수는 4.1% 올랐다.

근원물가 지표인 농산물 및 석유류 제외지수는 2.3% 올랐다.

경제협력개발기구(OECD) 방식의 근원물가 지표인 식료품 및 에너지 제외지수는 2.0% 상승했다.

올해 들어 1∼11월 누계로 소비자물가 상승률은 작년 같은 기간보다 2.1% 상승했다.

이두원 심의관은 "향후 환율에 따른 수입 가격 상승은 상방 요인, 국제유가 내림세는 하락 요인으로 작용할 것으로 보인다"고 내다봤다.

<연합>

