스트레이 키즈, 빌보드 '핫100' 다섯 번째 진입…'두 잇' 68위

K-팝 간판 보이그룹 '스트레이 키즈'(Stray Kids·스키즈)가 새 앨범 '스키즈 잇 테이프 '두 잇'(SKZ IT TAPE 'DO IT')'의 타이틀곡 '두 잇'으로 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫100'에 다섯 번째 진입했다.

1일(현지시간) 빌보드 소셜 미디어에 따르면, 스트레이 키즈의 '두 잇'은 6일 자 '핫100'에서 68위를 차지했다.

앞서 스트레이 키즈는 '핫100'에 네 곡을 올렸다. '락(樂)'(90위), '루즈 마이 브레스(Lose My Breath)(Feat. Charlie Puth)'(90위), '칙칙붐(Chk Chk Boom)'(49위), '세리머니(CEREMONY)'(52위)를 진입시켰다.

역시 팀 내 프로듀싱팀 '쓰리라차'가 작업한 '두 잇'은 "확신을 가지고 지금 과감하게 행동하라"는 스트레이 키즈의 무한한 지지와 응원 그리고 이를 신조 삼는 스트레이 키즈 자신들의 이야기를 담은 곡이다.

'핫100'은 라디오 에어플레이 비중이 큰 데 현지 대중적인 인기보다 소수 마니아의 강력한 지지를 받아 '빌보드 200'에서 주로 성과를 내는 K팝 보이그룹에겐 그간 '꿈의 차트'로 통했다.

수많은 K팝 보이그룹이 '빌보드 200'에 진입했으나 그룹 자격으로 해당 차트에 다섯 곡 이상 진입시킨 팀은 스트레이 키즈와 '방탄소년단'(BTS)뿐이다. 스트레이 키즈가 마니아층을 넘어 현지 풀뿌리 시장에도 파고들고 있다는 증거다.

특히 스트레이 키즈는 '스키즈 잇 테이프 '두 잇''으로 이번 주 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에선 정상을 차지했다. 또 빌보드 메인 차트에 동시 입성하는 기염을 토한 것이다. '빌보드 200' 8연속 1위다. K-팝 아티스트가 이 차트 8연속 1위를 차지한 건 스트레이 키즈가 처음이다. 자신들이 기존에 세운 K-팝 신기록인 '빌보드 200' 7연속 1위를 자체 경신했다.

1956년 3월부터 매주 정기적으로 순위를 발표해온 '빌보드 200' 70년 역사에서 이 차트에 진입한 여덟 개의 앨범을 모두 1위로 데뷔시킨 첫 그룹이자 첫 아티스트이기도 하다. 앞서 이 팀은 해당 차트에 진입한 앨범 여섯 개, 일곱 개를 모두 1위에 올린 첫 팀이기도 했다.

스트레이 키즈는 또한 이번 주에 빌보드 주요 차트 중 하나인 '아티스트 100'에서도 1위를 차지했다.

<뉴시스>

