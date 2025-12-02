40대 후반부터 더 살찌고 피곤한 ‘진짜’ 이유는?

“50세가 되면 혈관부터 망가집니다.”

인간의 노화는 서서히 진행된다는 기존 통념과 달리 45~55세 사이에 태풍처럼 급격히 변화하는 ‘가속 구간(acceleration zone)’이 존재하는 것으로 나타났다.

이번 연구는 노화를 ‘나이’가 아닌 ‘생물학적 이벤트’로 바라보는 새로운 관점을 제시한다. 게티이미지

특히 이 시기에 가장 먼저 노화하는 기관은 대동맥이라는 분석이 제시되며, 노화 패러다임의 전환이 필요하다는 목소리가 커지고 있다.

2일 의료계에 따르면 이번 결과는 중국 과학원·베이징 생명체학연구소·수도 의과대학 공동연구진이 14~68세 사후 기증자 76명의 신체 조직을 대상으로 실시한 대규모 단백질 분석에서 도출됐다.

연구진은 심혈관·소화·내분비·면역·호흡·피부·근골격계를 포함한 13개 주요 장기와 혈액에서 516개 표본을 확보해 장기별 단백질량 변화를 전 생애에 걸쳐 비교했다.

그 결과 45~55세 구간에서 단백질 변화가 가장 격렬하게 폭증하는 양상이 발견됐다.

노화가 ‘직선’이 아닌 ‘급경사 곡선’임을 보여주는 근거다.

◆가장 먼저 늙는 기관 ‘대동맥’…전신 노화의 점화 스위치였다

연구진은 13개 장기 가운데 대동맥에서 단백질 변화 폭이 가장 크고 가장 빠르게 진행된다는 점을 발견했다. 이는 혈관 노화가 다른 장기의 쇠퇴를 촉발하는 전신 노화의 기점일 수 있음을 시사한다.

췌장도 대동맥 다음으로 큰 변화를 보였다.

소화 효소·호르몬을 생산하며 대사와 혈당 조절을 담당하는 기관이 흔들리기 시작하면, 체중·혈당·지방 대사 등 전신 시스템에 ‘도미노 효과’가 발생할 가능성이 있다.

연구진은 혈관이 노화 촉진 물질을 온몸으로 운반하는 통로가 될 수 있다고도 분석했다.

면역·염증 반응의 변곡점이 50세 전후에 발생한다는 기존 가설을 보완하는 내용이다.

◆516개 표본서 변화 추적한 연구…“50세, 생물학적 분기점”

이번 연구는 노화가 ‘나이가 들수록 선형적으로 증가한다’는 오래된 생각을 뒤흔들고 있다.

45~55세에 급격히 변하는 가속 구간이 있다는 것은 혈관 노화가 전신 노화의 출발점이라는 가능성을 강하게 뒷받침한다.

한 의학 전문가는 “대동맥은 신체 전체로 혈액을 보내는 메인 파이프”라며 “이 부위가 먼저 무너지면 심혈관계·대사계·면역계까지 연쇄적으로 균열이 생긴다. 이번 결과는 ‘혈관 나이’의 중요성을 다시 확인시키는 연구”라고 말했다.

이어 “췌장의 변화가 크다는 점은 매우 의미심장하다. 췌장이 흔들리면 혈당·체중·대사 속도 등 건강 지표가 급격히 요동친다”며 “노화는 단순히 겉모습이 늙는 것이 아닌 대사 시스템 전체의 재편이라는 사실을 보여준다”고 덧붙였다.

그는 “516개 표본에서 단백질 변화를 추적한 연구는 세계적으로도 드물다”며 “인간 노화를 단백질 수준에서 포착했다는 점에서 바이오마커 개발·조기 진단 기반을 제공하는 중요한 성과”라고 전했다.

연령별 단백질 변화를 연결해보면 노화는 곡선으로 나타난다. 그중에서 가장 가파른 구간이 바로 45~55세다. 생체 시스템이 한꺼번에 변속하는 구간이라는 해석이 가능한 대목이다.

45~55세가 인체 기능 저하의 첫 분기점이라는 사실이 확인되면서, 향후 의료·건강관리·정책·헬스케어 산업 전반에 영향을 줄 것으로 보인다. 게티이미지

임상 현장에서 실제로 50세 전후에 환자들의 혈관·호흡기·면역 기능이 동시다발로 약화된다고 전문가들은 입을 모은다. 이번 연구는 그 이유를 생물학적으로 설명해주는 것이라 할 수 있다.

50세 전후의 변화는 질병이 아닌 ‘생물학적 이벤트’라는 시각도 있다. 국가 의료정책과 예방 전략 전체를 재설계해야 할 수 있을 만큼 중요한 시그널이다.

◆전문가들 “항노화 기준, 50대 이후 관리→40대 초반 ‘조기 개입’”

또 다른 전문가는 “대동맥과 췌장의 변화가 가장 먼저 나타났다는 것은 곧 면역 조절 시스템이 이 시기에 결정적 변곡점을 맞는다는 뜻”이라며 “혈관이 노화 물질을 운반한다는 가설은 향후 노화·염증 연구의 핵심 주제가 될 것”이라고 설명했다.

노화의 가속 구간이 규명됐다는 것은 산업적으로 매우 크다. 항노화 시장의 기준이 ‘50대 이후 관리’에서 ‘40대 초반 조기 개입’으로 이동하는 기점이 될 것으로 보인다.

사후 기증자 데이터를 활용한 연구는 사회적으로 매우 의미가 있다.

그러나 향후 개인 맞춤형 노화 예측 기술로 발전할 때, 프라이버시·데이터 불평등 문제를 반드시 병행 논의해야 한다.

이번 연구는 노화를 ‘나이’가 아닌 ‘생물학적 이벤트’로 바라보는 새로운 관점을 제시한다.

45~55세가 인체 기능 저하의 첫 분기점이라는 사실이 확인되면서, 향후 의료·건강관리·정책·헬스케어 산업 전반에 영향을 줄 것으로 보인다.

전문가들은 한목소리로 “50세 전후는 관리의 시작이 아닌 이미 변화가 본격화되는 시점”이라고 강조하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지