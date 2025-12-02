시세 30%에 주태 임대…GH, 일반형·청년형 매입임대주택 1069가구 모집

경기주택도시공사(GH)가 일반형·청년형 매입임대주택 1069가구의 예비입주자를 모집한다.

GH 광교 사옥

1일 GH에 따르면 이번 공모에선 일반형 946가구, 청년형 123가구 등이 모집 대상이다.

매입임대주택은 다가구나 원룸주택을 공공기관이 매입해 시세의 30% 수준으로 주거 취약계층에 임대하는 주택을 일컫는다.

일반형의 경우 광주·동두천·수원·시흥·양주·여주·오산·의정부·파주·평택 등 10개 시에서 예비입주자를 모집하며 무주택가구 구성원이 대상이다. 임대 기간은 2년이다. 9회까지 재계약이 가능해 최장 20년까지 거주할 수 있다.

청년형은 수원·안산·김포·파주·평택 등 5개 시에서 모집하며 미혼의 무주택 청년으로 대학생, 취업준비생, 19~39세 중 하나의 조건에 해당하면 신청할 수 있다. 임대 기간 2년에 재계약 조건을 충족하면 10년까지 거주가 가능하다.

일반형은 15~18일 주민등록지 행정복지센터에서, 청년형은 15~17일 GH 청약센터에서 각각 접수한다.

