최고의 술과 음식 조합은?…‘2025 우리술 주안상대회’ 성료 [이복진의 술래잡기]

한국 술은 위스키 등과 달리 술만 마시는 경우가 흔치 않다.‘막걸리에 파전’이나 ‘소주에 삼겹살’ 같이 음식과 함께 즐긴다.

술과 음식이 조화를 이루는 것을 넘어 각자가 가지고 있는 고유의 맛이 증대되기 때문이다.

그런 의미에서 지난 30일 경기 고양 킨텍스에서 열린 ‘2025 우리술 주안상대회’는 애주가들의 관심을 끌만한 대회다

이름 그대로 최고의 주안상(술과 음식)을 뽑는 자리이기 때문이다.

발효주 부문에서 대상을 받은 허윤행 요리사의 ‘소춘이 품은 한우 육포 솥밥’과 ‘서울실버’.

올해로 10주년을 맞은 이번 대회에서는 발효주와 증류주 부분으로 나뉘어 진행됐다.

발효주 부분 대상(농림축산식품부 장관상)에는 허윤행 요리사의 ‘소춘이 품은 한우 육포 솥밥’이 선정됐다.

음식과 함께 제공된 술은 서울양조장의 ‘서울실버’였다.

심사위원들은 기정떡, 백골뱅이, 홍합 구이, 대구 편백찜, 막걸리 반죽 튀김 등 다양한 요리를 술의 곡물 향·청량감과 조화롭게 구성한 점에서 높이 평가했다.

증류주 대상은 김태훈 요리사의 ‘향과 장이 빚은 한상’이 뽑혔다.

발효주 부문에서 대상을 받은 서울양조장의 ‘서울실버’.



사용된 전통주는 전주이강주의 ‘이강주25’다.

방풍나물, 샐러드, 쌀 퓨레, 고추장 연저육찜 등 장(醬) 기반 요리로 전통 증류주의 향과 바디감을 조화롭게 하는 구성이었다는 평이다.

대회에서는 이 외에도 발효주·증류주 각 부문에서 최우수상·우수상·장려상 등 총 14명의 수상자가 결정됐다.

이번 대회는 농협경제지주와 한국가양주연구소가 공동 주최·주관, 농림축산식품부·한식진흥원이 후원했다.

증류주 부분에서 대상을 받은 김태훈 요리사의 ‘향과 장이 빚은 한상’과 ‘이강주25’.

대회 심사는 12인의 분야별 전문가들이 참여했다.

심사위원단은 △이보은 요리연구가(심사위원장) △황교익 맛칼럼니스트 △조승원 MBC 디지털미디어콘텐츠 국장 △장용익 전 농협식품R&D연구소 부소장 △김현택 농협식품 마케팅부 부장 △우헌진 워커힐 호텔 셰프 △신인건 술샘 대표 △오경순 두수고방 총괄셰프 △강진희 술아원 대표 △신재은 디히랑 대표 △전진아·정호철 국가대표 전통주 소믈리에 등으로 구성됐다.

증류주 부분에서 대상을 받은 전주이강주의 ‘이강주25’.

대회를 주최·주관한 류인수 한국가양주연구소장은 “주안상은 단순한 술상이 아니라 한 나라의 음식문화가 담긴 상차림이며, 전통주는 한식과 만날 때 가장 큰 가치를 발휘한다”며 “이번 대회가 우리술을 일상 식문화와 세계 무대까지 확장시키는 출발점이 되기를 바란다”고 전했다.

한편 한국가양주연구소는 전통주와 음식이 결합하는 다양한 프로그램을 통해 한국 술의 대중화·세계화 기반을 강화할 계획이다.

