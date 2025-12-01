“연중 최대 규모 행사”…유니클로, 5일부터 4일간 감사제 연다

유니클로는 겨울을 맞이해 5일(금)부터 8일(월)까지 유니클로 감사제를 진행한다고 1일 밝혔다.

유니클로 감사제는 고객에게 감사의 마음을 전달하기 위해 매 시즌 주요 상품을 특별 가격에 선보이는 연중 최대 규모의 고객 사은 행사로, 전국 유니클로 매장 및 온라인 스토어에서 4일간 특별한 가격의 상품과 사은품을 제공할 예정이다.

유니클로는 이번 감사제에서 겨울철 주요 상품을 더욱 합리적인 가격에 선보인다. 심리스 디자인으로 깔끔한 실루엣을 연출할 수 있는 ‘심리스 다운 파카’는 남성용 및 여성용 각각 2만원 할인된 가격으로 구매할 수 있으며, 편안하고 따뜻한 후리스 소재의 ‘후리스 풀집 재킷’은 1만원 할인된 2만9900원에 만나볼 수 있다. 이외에도, ‘히트텍 코튼 엑스트라웜’ 및 ‘메리노 립 터틀넥 스웨터’ 등 보다 많은 겨울철 인기 상품을 특별 가격에 선보인다.

유니클로는 이번 감사제를 기념해 다양한 고객 사은 행사 또한 진행한다. 감사제 기간 중 10만원 이상 구매 고객에게는 활용도가 뛰어난 ‘포켓터블 더플백’을 특별 사은품으로 증정하고, 모든 구매 고객에게는 유니클로 큐브 티슈를 제공한다. 이와 더불어, 유니클로 공식 소셜미디어를 통해 다양한 고객 경품 이벤트도 진행될 예정이다. 사은품 증정 조건에 대한 자세한 내용은 유니클로 온라인 스토어에서 확인 가능하다.

한편, 유니클로는 국내 유명 일러스트레이터 김정윤 작가와 협업한 감사제 광고 영상을 온라인 및 옥외광고 등을 통해 상영하며, 해당 영상 속 일러스트레이션 작품을 활용한 UTme!(유티미) 스탬프 디자인을 지난 28일 공개했다.

