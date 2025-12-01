블랙핑크, 도쿄 돔 공연 앞두고 日 전역 타워 핑크빛으로 물들인다

블랙핑크(BLACKPINK). YG엔터테인먼트

그룹 블랙핑크(BLACKPINK)가 세 번째 도쿄돔 공연을 한 달 앞두고 일본 도시 전역을 핑크빛으로 물들인다.

YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크는 1일부터 내년 1월 18일까지 일본 고베 포트타워와 협업해 특별 점등 이벤트인 '핑크 라이트업'을 전개한다.

이번 이벤트는 2026년 1월 16일부터 3일간 개최되는 블랙핑크 도쿄 돔 공연을 기념해 마련됐다.

행사의 시작점인 고베 포트타워 일대는 '블랙핑크 스폿'으로 꾸며지며, 거리 곳곳에서 블랙핑크 콘셉트 비주얼을 활용한 포토존과 월드투어 현장을 담은 사진전도 감상할 수 있다.

해당 캠페인은 고베를 시작으로 일본 주요 도시의 타워에서도 이어질 예정이다.

블랙핑크의 이번 일본 도쿄 돔 공연은 2019년, 2023년에 이어 세 번째로 2년 9개월 만에 펼치는 단독 공연 소식의 현지 팬들의 기대감이 높아지고 있다.

한편, 블랙핑크는 지난 해 7월 고양종합운동장을 시작으로 총 16개 도시에서 33회에 걸친 '블랙핑크 월드투어 데드라인(BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE>)'을 펼치고 있으며, 내년 1월 24∼25일 홍콩에서 막을 내린다.

