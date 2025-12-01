JTI코리아, 겨울 감성 담은 ‘메비우스 LSS 윈터 에디션’ 2종 출시

JTI코리아는 글로벌 담배 브랜드 메비우스의 한정판 제품 메비우스 LSS 윈터 에디션 2종을 출시했다고 1일 밝혔다.

메비우스 LSS 윈드 블루 3㎎과 메비우스 LSS 원 1㎎ 팩 디자인에 겨울 감성을 담았다. 차분한 하늘색 및 하얀색 배경에 눈꽃송이를 연상시키는 감각적인 패턴을 넣었다.

메비우스 LSS 윈터 에디션 2종. JTI코리아 제공

메비우스 LSS 라인은 공기 중의 담배 냄새를 줄여주는 ‘LSS’(Less Smoke Smell) 기술이 적용된 제품군이다. 담뱃갑에 항균 코팅이 적용돼 담뱃갑을 위생적으로 유지할 수 있다.

‘메비우스 LSS 윈터 에디션’ 2종은 전국 편의점과 소매점에서 각각 4500원에 판매한다. ‘메비우스 LSS 윈드 블루 3㎎’ 타르, 니코틴 함량은 3.0㎎, 0.30㎎, ‘메비우스 LSS 원 1㎎’ 타르, 니코틴 함량은 1.0㎎, 0.10㎎이다.

JTI코리아 관계자는 “LSS 라인 고유의 담배 냄새 저감 기술에 맑고 깨끗한 겨울 감성을 더한 ‘메비우스 LSS 윈터 에디션’으로 기존 성인 흡연자들에게 깔끔한 흡연 경험과 색다른 느낌을 제공할 것”이라면서 “다양한 한정판 에디션을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

