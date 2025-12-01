대구 달서구보건소, 음주폐해·심뇌혈관질환 예방관리 ‘보건복지부 장관상’ 수상

대구 달서구보건소는 음주폐해예방사업 우수사례 기관 표창과 심뇌혈관질환 예방관리 유공기관 표창에서 각각 보건복지부 장관상을 받았따고 1일 밝혔다.

보건소 측은 음주폐해예방사업 분야에서 3년 연속 보건복지부 장관상을 수상하며 뛰어난 정책성과를 다시 한번 입증했다.

올해는 관리사무소, 행정복지센터, 아파트 통장 등 지역 공동체가 참여해 영구임대아파트 대상 ‘음주폐해 없는 아파트 만들기 사업’을 추진했다. 또한 금주구역을 확대 지정하고 경찰·자율방범대와 협력해 단속과 과태료 부과를 강화하는 등 제도적 실효성을 높였다.

여기에 달서구 대표 캐릭터인 ‘이만옹’을 활용한 인공지능(AI) 동영상 제작, 강아지 홍보대원 운영 등 주민 친화적이고 참신한 홍보방식으로 절주 문화 확산과 주민 참여 유도에 높은 평가를 받았다.

심뇌혈관질환 예방 분야에서도 대학생·청년 서포터즈와 함께 생활밀착형 홍보와 교육 활동을 지속적으로 펼쳤다. 이런 노력의 결과, 대구시와 대구·경북 권역심뇌혈관질환센터에서 나란히 인정받는 결과로 이어졌다.

이태훈 달서구청장은 “이번 수상은 지역 주민의 자발적 참여와 민·관 협력이 함께 만들어낸 값진 성과”라면서 “앞으로도 음주폐해예방과 심뇌혈관질환 예방을 강화해 건강한 지역사회를 만드는 데 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

