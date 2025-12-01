쿠팡 유출 배후에 ‘中·北 개입설’도…정치권, 국제 공조 촉구

서울 송파구 쿠팡 본사. 뉴시스

쿠팡에서 발생한 대규모 개인정보 유출 사건이 단독 범행이 아닌 국가 배후의 조직적 범행일 가능성도 제기되고 있는 가운데, 정치권은 중국 당국과의 공조 필요성을 강조했다.

더불어민주당 이언주 최고위원은 1일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “쿠팡 가입자 정보 유출은 사실상 거의 우리 전 국민 성인의 개인정보가 노출된 것이나 마찬가지”라며 “쿠팡에 근무했던 중국 국적자가 범죄를 저지르고 도주한 것이라면 마땅히 한국으로 인도해야 한다”고 밝혔다.

이 최고위원은 “대한민국 성인 대다수의 개인정보가 중국으로 넘어간 것으로 추정되는 만큼, 그 정보의 반환과 유통 금지 등 필요한 조치를 중국 당국이 취해주길 바란다”며 “이에 대해 정부의 적극적인 외교적 협의가 필요하다”고 촉구했다.

국민의힘 송언석 원내대표도 자신의 페이스북을 통해 “신용카드사, SKT, KT, 넷마블, 업비트 등에 이어 쿠팡까지 연이어 개인정보 유출 사태가 발생하고 있다”며 “전문가들은 사건들의 배후에 중국·북한 등 적성국가들이 있을 가능성이 크다고 지적하고 있다”고 말했다.

그러면서 “경찰은 중국 당국과의 국제 공조를 통한 총력수사로 진실을 규명하길 바란다”며 “대형 플랫폼·통신사·유통기업 등 개인정보 보유 기업의 보안체계도 전면 점검하고, 중국의 백도어 문제 등 국가 안보를 위협하는 요소에 대응할 종합 대책을 신속히 마련해야 한다”고 강조했다.

국회는 긴급 현안질의에 나설 계획이다.

국회 과학기술정보방송통신위원회는 2일 오전 과학기술정보통신부, 한국인터넷진흥원(KISA) 등 유관기관을 비롯해 박대준 쿠팡 대표, 정보 보안 담당자 등을 소환해 피해 대응 과정에서 쿠팡의 파악이 미진했던 경위를 따져 물을 예정이다.

앞서 쿠팡은 지난달 19일 개인정보 유출 관련 첫 신고에서 고객명·연락처·주소 등 4536개 계정의 정보가 유출됐다고 보고했으나, 이후 조사 과정에서 유출 계정 수가 3370만개로 무려 7500배 늘어났다.

쿠팡은 유출 정황 조사 과정에서 중국 국적의 전 직원 A씨를 특정한 것으로 알려졌다.

경찰은 고객 계정 수천만 건이 유출된 점을 고려할 때 이번 사건에 내부 접근 권한을 가진 인물 외에도 조직적 세력이 관여했을 여지가 있다고 보고 있다.

특히 중국 국적의 전 직원 A씨가 실제 연루된 것으로 드러날 경우 그가 배후 조직이나 특정 인물과 공모했을 가능성에도 수사선이 확대될 전망이다.

정부 역시 국가 차원의 해킹 공격 등 여러 시나리오를 열어두고 다각도로 검토 중인 것으로 알려졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지