62일간 176억원 모금 목표…경북도, 희망나눔캠페인 출범

경북도와 경북사회복지공동모금회는 1일 도청 앞마당에서 ‘희망 2026 나눔캠페인’의 시작을 알리는 출범식과 사랑의 온도탑 제막식 행사를 개최했다.

캠페인은 ‘행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 내일’을 주제로 이날부터 내년 1월31일까지 62일간 모금액 176억7000만원을 목표로 진행한다.

나눔 목표액의 1%에 해당하는 1억7670만원이 모일 때마다 도청 앞마당에 설치한 사랑의 온도탑의 행복 온도가 1도씩 올라가 목표액에 도달하면 100도를 달성하게 된다. 경북은 서울, 경기, 충남에 이어 전국 4번째로 모금액이 높은 지역이다. 매년 연말 나눔캠페인 모금액이 목표액 대비 100% 이상을 달성하고 있다. 모인 성금은 경북 도내 소외 이웃을 위한 맞춤형 복지사업에 쓰인다.

전우헌 경북사회복지공동모금회 회장은 “경북 산불 등 잇따른 재난으로 주민이 많은 도움을 보내주신 만큼 기부 피로도가 높아지고 기부 심리도 다소 위축된 상황이지만 이런 어려움 속에서 나눔의 가치는 어느 때보다 중요하다”며 “따뜻한 마음이 어려운 이웃에게 실질적으로 도움이 되도록 하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지