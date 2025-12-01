알뜰폰도 ‘익시오’로 통화녹음… KB리브모바일, 업계 최초 무료 제공

KB리브모바일 앱. KB리브모바일 제공

KB국민은행의 알뜰폰 브랜드 ‘KB리브모바일’은 LG유플러스의 인공지능(AI) 통화 에이전트 서비스인 ‘익시오(ixi-O)’를 도입해 업계 최초로 AI 기반 알뜰폰 서비스를 제공한다고 1일 밝혔다.

익시오는 AI를 기반으로 통화 녹음 및 요약, AI전화 대신 받기, 의심 전화 차단 등 의 서비스를 제공하는 LG유플러스의 AI 통화 에이전트 서비스다. 특히 익시오는 SK텔레콤의 AI 에이전트 ‘에이닷’과 같이 녹음 고지 없는 아이폰 통화녹음을 지원한다.

이번 서비스 제공은 지난 11월 KB국민은행과 LG유플러스와 맺은 ‘보이스피싱으로부터 국민의 재산을 보호하기 위한 공동 대응 체계 구축 업무협약’에 따른 일환으로 마련됐다.

KB리브모바일은 금융·통신 데이터를 결합해 3단계 보이스피싱 보호시스템을 구축한다. 1단계 사전 탐지에서는 통화 내용을 실시간으로 AI가 분석해 고위험 거래가 감지되면 실시간으로 고객에게 알림을 보내 선제적으로 피해를 막는다. 2단계 출금 차단은 ATM 이용 중 통화가 인지될 경우, 즉시 현금 출금을 제한하는 방식으로 실제 인출 피해를 최소화한다. 마지막으로 3단계 피해 보상을 통해 보이스피싱 피해 고객에게 최대 1천만원의 보상 보험을 제공함으로써 사전예방부터 출금 차단, 사후보상 대응까지 이어지는 고객 보호체계를 마련할 예정이다.

KB국민은행 관계자는 “이번 서비스 도입은 알뜰폰 시장에서 최초로 AI 통화 기능을 도입해 고객 경험을 개선했다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 금융과 통신이 보유한 데이터 역량을 결합해 차별화된 알뜰폰 서비스를 제공하겠다”고 말했다.

