대구 동구 유튜브 영상 공모전 ‘골든 아워 인 동구’ 대상

대구 동구는 최근 ‘제3회 대구 동구 유튜브 영상 공모전’ 수상작을 발표하고, 동구 유튜브 채널 ‘대구 동구 팔공TV’를 통해 공개했다고 1일 밝혔다.

‘너의 시선이 머문 동구’를 주제로 진행한 이번 공모전은 전국 각지에서 총 20편의 작품이 접수됐다. 전문가 심사 등을 거쳐 대상 1편, 최우수상 1편, 우수상 2편, 입상 5편 등 총 9편을 선정했다.

대구 동구 유튜브 영상 공모전 한 장면. 대구 동구 제공

대상은 동구의 주요 관광지를 감성적인 뮤직비디오 형식으로 담아 높은 평가를 받은 ‘골든 아워 인(Golden Hour in) 동구’(조규대)가 차지했다. 최우수상은 ‘아이들이 살기 좋은 대구 동구’(김준욱), 우수상은 ‘나만 알고 싶은 여행지, 대구 동구’(이황준), ‘보이는 대로, 느낀 대로 동구’(김씨팀)가 각각 차지했다.

이밖에 입선은 ‘동구르르 따라 동구로’(권소희), ‘렛츠고! 동구’(이현민), ‘금호강 따라 너의 시선이 머문 동구’(임영관), ‘모두 함께, 웰컴 대구 동구’(박하나), ‘한 사람의 하루, 동구를 잇다’(오늘내일팀)가 각각 선정됐다.

동구는 대상 200만원, 최우수상 100만원, 우수상 50만원, 입선 20만원의 상금이 수여한다. 수상작은 동구 유튜브 채널 ‘대구 동구 팔공TV’로 공개할 예정이다.

윤석준 동구청장은 “이번 공모전을 통해 주민과 방문객의 시선으로 바라본 동구의 다양한 매력을 다시 한 번 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 주민 누구나 참여할 수 있는 소통 창구를 통해 더 가까운 동구를 만들어가겠다”고 말했다.

