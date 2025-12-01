“매일매일 크리스마스 선물”…해태제과, ‘어드벤트 캘린더’ 출시

해태제과는 크리스마스를 특별하게 만들어주는 ‘어드벤트 캘린더’를 출시했다고 1일 밝혔다.. 크리스마스를 향해가는 15일 동안 매일 한 칸씩 열며 맛있는 과자를 즐기는 연말 시즌 에디션이다.

해태제과 ‘크리스마스 어드벤트 캘린더’. 해태제과 제공

최근 MZ세대에서 확산 중인 ‘선택 부담 완화’ 트렌드에 맞춘 캘린더 선물이다. 한 칸씩 열며 ‘데일리 선물’을 받을 수 있다. 15개 칸에는 △에이스 △후렌치파이 △버터링 △오예스 미니 △자유시간 등 해태 대표 과자 17종이 들어 있다.

해태제과의 마스코트 캐릭터들도 크리스마스 룩을 입고 등장한다. 에이스의 티토, 허니버터칩의 허비, 자유시간의 차유식, 후렌치파이의 후야가 패키지 전면부에 산타·루돌프 분장을 하고 나타나 겨울 감성을 더했다.

캘린더는 스탠딩 구조라 집 안 어디든 세워둘 수 있다. 필수 크리스마스 트리 아이템인 ‘리스’ 모양으로 기획, 어드벤트 캘린더 하나로도 손쉽게 연말 분위기를 낼 수 있다.

마지막날인 크리스마스 이브에는 특별한 ‘DIY 크리스마스 안경’을 만날 수 있다. 귀여운 산타·루돌프 디자인으로, 연말 사진 촬영이나 홈파티에서 활용할 수 있다.

해태제과 관계자는 “맛있는 과자에 놀이와 분위기를 더한 ‘멀티 크리스마스 패키지’로 하루하루 즐길 수 있도록 구성했다”며 “다채로운 선물들을 통해 소중한 사람들과 따뜻한 크리스마스가 되길 기대한다”고 말했다.

